Одна з версій веде у РФ: Зеленський розкрив деталі розслідування вбивства Фаріон

Триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів, наголосив глава держави.

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Володимир Зеленський прокоментував розслідування вбивства Ірини Фаріон / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, Facebook/yurko.dyachyshyn

Президент України Володимир Зеленський уранці в суботу заслухав нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

За його словами, зараз відпрацьовують усі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежують територію кількох районів. "Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію", - написав Зеленський у своєму Telegram.

Крім того, задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ щодо пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України і СБУ перебувають на місці у Львові.

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"Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню. Мої співчуття родині та всім близьким Ірини Фаріон", - написав президент.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Убивство Фаріон - останні новини за темою

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство має кілька версій мотивів убивства Ірини Фаріон. На своїй сторінці в Telegram Клименко зазначив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не виключається також участь росіян у цьому вбивстві.

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