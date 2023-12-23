"Одна зі сторін наступатиме": екскомандир "Айдару" прогнозує зміни на фронті за пів року

На фронті зараз є певна рівновага, але ця рівновага може переламатися, і поки що не ясно, на яку саме сторону.

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Екскомандир "Айдару" прогнозує зміни на фронті за пів року/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, УНІАН

Ситуація на фронті зараз нестійка. Поки що зберігається відносна рівновага, але вона може переламатися у будь-яку зі сторін.

Приблизно в межах пів року одна зі сторін може почати наступати. Таку думку висловив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV.

"Наразі плюс-мінус рівновага, але не стійка рівновага. Це якраз та рівновага, яка може переламатися, поки що, в будь-яку з двох сторін. Це та рівновага, яка точно не буде стійкою. І трошки пізніше, я би сказав, десь у межах пів року, хтось таки почне сильно наступати. Або ми, або вони", – каже Євген Дикий. відео дня

Він наголосив, що те, хто саме буде наступати, залежить від українців. За його словами, це залежить від того, чи виставить Україна достатню кількість людей, щоб дати відсіч російським окупантам, від того, як відбуватиметься мобілізація і як тил працюватиме на війну.

Також Дикий порівняв ситуацію, яка склалася на фронті станом на цей час, з армреслінгом. Він зазначив, що в армреслінгу є позиція, коли обидві руки вперті одна в одну, обидві сторони тиснуть з останніх сил, і в якийсь момент одна рука падає.

"Це та ситуація, яка наразі спостерігається в нас. Це дві максимально напружених руки, з яких одна впаде, я сказав би за пів року. Але яка це рука буде – ще абсолютно не очевидно. Це може бути наша рука, може бути їхня", – вважає Дикий.

Крім цього, він додав, що нинішня ситуація на фронті схожа на ситуацію 1943 року у Другій світовій війні. Тобто це такий період часу, коли ще до кінця не вирішилося, яка зі сторін буде перемагати, і коли обидві сторони застосовують багато ресурсів і зазнали великих втрат.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше у The New York Times зазначали, що ситуація погіршується – Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту. Останні просування Росії біля Авдіївки та інших міст свідчать про те, що окупанти перехопили ініціативу на багатьох напрямках, використовуючи перевагу в живій силі.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) розкрили плани та провали Кремля. Аналітики вбачають сигнали, що диктатор Путін не відмовився від своїх цілей щодо України.

Нагадаємо, у НАТО спрогнозували результат війни в Україні. Провал літнього контрнаступу України зробив 2023 рік гірким для Києва. Тепер деякі політичні еліти західних країн відкрито "втомилися від України".

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