Чергове "аналогівнема": окупантам довелося ставити на флот сухопутні зенітки "Тор"

Росіяни відчувають проблеми з протиповітряною обороною своїх кораблів. І тому вони збирають на острові Зміїний протиповітряну групу для прикриття.
Флот окупантів серйозно відчуває проблеми з протиповітряною обороною бойових кораблів. І через брак морського озброєння їм доводиться встановлювати на судна сухопутні зенітно-ракетні комплекси "Тор", пише на своїй сторінці в Facebook військовий експерт Олександр Коваленко.
"Те, що називається - дожилися. Корабель російської Чорноморської флотилії проєкту 22160 розмістив на посадковому майданчику вертольота ЗРК "Тор", для захисту від атак з повітря. Мабуть, в Чорноморській операційній зоні у окупантів з ППО все зовсім погано", - повідомив фахівець.
За словами Коваленка, такий "хитрий план" окупантів говорить про одне - у них проблеми з протиповітряною обороною в акваторії Чорного моря.
Також експерт каже, що через це зазначеної проблеми окупанти були змушені нарощувати на острові Зміїний протиповітряну групу для прикриття Чорноморського флоту.
"З ППО у російського флоту все настільки погано, що в Чорноморській оперативній зоні вони змушені нарощувати на острові Зміїний протиповітряну групу, для прикриття своєї флотилії, усвідомлюючи, підрозділи і техніка, перекидаються на цей клаптик суші – потенційні смертники. Вони змушені розміщувати на вертолітних майданчиках своїх кораблів сухопутні зенітно-ракетні комплекси", - підсумував Коваленко.
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Нагадаємо, раніше офіцери Генштабу ЗСУ повідомляли про те, що поблизу острова Зміїний було помічено рух агресорських бойових катерів.
В акваторіях Чорного і Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують блокувати райони бойових дій, ведуть розвідку і забезпечують вогневу підтримку наземним силам окупантів на Приморському напрямку. Триває також блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, додали українські офіцери.
Пізніше аналітики з Американського Інституту з вивчення війни (ISW) заявляли, що блокада південних українських портів російськими окупантами може бути ослаблена, адже українським Військово-морським силам вдалося відтіснити військові кораблі Росії від узбережжя на 100 кілометрів.
Також американці відзначили, що російські ВМС були змушені змінити тактику в Чорному морі. Тепер вони більше покладаються на системи берегової оборони "Бал" і "Бастіон" в окупованих Херсоні та Криму.
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