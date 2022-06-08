Чергове "аналогівнема": окупантам довелося ставити на флот сухопутні зенітки "Тор"

ЗРК "Тор" / t.me/bpz_ua / sibnarkomat.livejournal.com

Флот окупантів серйозно відчуває проблеми з протиповітряною обороною бойових кораблів. І через брак морського озброєння їм доводиться встановлювати на судна сухопутні зенітно-ракетні комплекси "Тор", пише на своїй сторінці в Facebook військовий експерт Олександр Коваленко.

"Те, що називається - дожилися. Корабель російської Чорноморської флотилії проєкту 22160 розмістив на посадковому майданчику вертольота ЗРК "Тор", для захисту від атак з повітря. Мабуть, в Чорноморській операційній зоні у окупантів з ППО все зовсім погано", - повідомив фахівець.

За словами Коваленка, такий "хитрий план" окупантів говорить про одне - у них проблеми з протиповітряною обороною в акваторії Чорного моря.

Також експерт каже, що через це зазначеної проблеми окупанти були змушені нарощувати на острові Зміїний протиповітряну групу для прикриття Чорноморського флоту.

"З ППО у російського флоту все настільки погано, що в Чорноморській оперативній зоні вони змушені нарощувати на острові Зміїний протиповітряну групу, для прикриття своєї флотилії, усвідомлюючи, підрозділи і техніка, перекидаються на цей клаптик суші – потенційні смертники. Вони змушені розміщувати на вертолітних майданчиках своїх кораблів сухопутні зенітно-ракетні комплекси", - підсумував Коваленко.

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Нагадаємо, раніше офіцери Генштабу ЗСУ повідомляли про те, що поблизу острова Зміїний було помічено рух агресорських бойових катерів.

В акваторіях Чорного і Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують блокувати райони бойових дій, ведуть розвідку і забезпечують вогневу підтримку наземним силам окупантів на Приморському напрямку. Триває також блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, додали українські офіцери.

Пізніше аналітики з Американського Інституту з вивчення війни (ISW) заявляли, що блокада південних українських портів російськими окупантами може бути ослаблена, адже українським Військово-морським силам вдалося відтіснити військові кораблі Росії від узбережжя на 100 кілометрів.

Також американці відзначили, що російські ВМС були змушені змінити тактику в Чорному морі. Тепер вони більше покладаються на системи берегової оборони "Бал" і "Бастіон" в окупованих Херсоні та Криму.

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