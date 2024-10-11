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"Дуже серйозна інформація": майор ЗСУ оцінив слова Зеленського про кінець війни

Юрій Берендій
11 жовтня 2024, 02:03
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Володимир Зеленський зробив заяву про ймовірність закінчення війни в 2025 році, ґрунтуючись на серйозних даних, вважає військовий експерт.
'Дуже серйозна інформація': майор ЗСУ оцінив слова Зеленського про кінець війни
Майор ЗСУ оцінив слова Зеленського про кінець війни / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті дозволяє сподіватися на завершення війни не пізніше 2025 року. Однак, важливо не стільки саме поняття "завершення війни", а те, яким шляхом цього буде досягнуто. Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав військовий експерт Олексій Гетьман.

Гетьман наголошує, що складно точно інтерпретувати слова Зеленського щодо можливості завершення війни у 2025 році, оскільки президент отримує детальну інформацію на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача.

"Я думаю, що малося на увазі виснаження військ РФ, їх невдалі наступальні дії, попри те, що вони захопили декілька наших міст. Але зважаючи на ті втрати, які вони понесли і які планували, то їх наступ за великим рахунком не вдався. Точніше він вдався дуже частково", - вважає Гетьман.

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Експерт вважає, що переговори між політичним керівництвом України та країнами НАТО щодо можливого надання Україні додаткових засобів ураження й захисту, ймовірно, стали підґрунтям для таких заяв президента.

"Але ж ми розуміємо, що слова базувалися на дуже серйозній інформації, якою володіє військово-політичне керівництво України. Ми можемо тільки припускати про що саме там йдеться", - наголосив Гетьман.

Гетьман також відзначив, що існують різні прогнози, включаючи оцінки іноземних аналітиків та представників розвідок, які припускають ймовірність завершення війни у 2025 році. Однак залишається невідомим, яким саме шляхом буде досягнуто цього результату.

"Війна не закінчується нічиєю як у спорті. Тут або поразка, або перемога. Тому коли ми говоримо про закінчення війни, то треба більш деталізовано розібратися що мається на увазі. На які кордони ми вийдемо? На кордони 1991 року? Чи на кордони 2022 року? Чи це буде перемир'я? Що це буде? Тобто просто так нічого не закінчується", - акцентував Гетьман.

За словами експерта, важливим є не лише саме завершення війни, а й те, якими засобами та умовами це відбудеться. Тож варто зосередитися на тому, як саме буде реалізовано цей процес.

'Дуже серйозна інформація': майор ЗСУ оцінив слова Зеленського про кінець війни
Що відомо про План перемоги України / Інфографіка Главред

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Заяви Зеленського про закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський сподівається на активну роль президента США Джо Байдена, щоб у наступні три місяці, які залишилися до завершення його президентського терміну, досягти значного прогресу в питанні миру. За повідомленням видання El Mundo, Зеленський закликав союзників діяти рішуче, щоб завершити війну до 2025 року.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що цивілізований світ має можливість покласти край російській агресії та справедливо завершити війну. Для цього необхідні ключові кроки: розширення війни на територію РФ, збільшення постачання зброї Україні та дозвіл на глибокі удари по території Росії.

Подоляк також наголосив, що деякі сценарії завершення війни, які обговорюються в інформаційному просторі, є помилковими і можуть тільки стимулювати подальшу агресію.

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