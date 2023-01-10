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"Дуже поганий сценарій": Подоляк розповів, чим небезпечне затягування війни з РФ

10 січня 2023, 21:36
Радник керівника Офісу президента підкреслив, що затягування цієї війни потрібне лише країні-агресорці Росії.
'Дуже поганий сценарій': Подоляк розповів, чим небезпечне затягування війни з РФ
Подоляк розповів, чим небезпечне затягування війни з РФ / ОПУ

Російські окупаційні війська хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій, аби зробити укріпрайони та максимально мілітаризувати тимчасово окуповані території України. Для нашої країни це є поганим сценарієм, оскільки українським захисникам буде вкрай небезпечно туди заходити. Саме тому з українського боку затягувати війну з РФ ніхто не збирається. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Війна закінчиться у 2023 році. Протягом 2023 року. Це важливо, бо для нас затягування – дуже поганий сценарій", - наголосив Подоляк.

Як зазначив радник керівника Офісу президента, затягування цієї війни потрібне лише країні-агресорці Росії. Саме для цього окупанти спробували зробити фейкове "різдвяне перемир'я". За словами Подоляка, це якраз була спроба РФ зайти у зменшення інтенсивності війни.

"Що таке зменшення інтенсивності війни? Ви просто зафіксували позиції. Ще не зрозуміло, чия це територія, але ми її окупували, ми тут будемо знаходитися. І за цей час ми там робимо укріпрайони, ми туди підтягуємо резерви, ми туди підтягуємо додаткових мобілізованих… Через 2-3 місяці зайти туди буде вже вкрай небезпечно, тому що там все буде залите зброєю, артилерією, танками… Нам з вами це абсолютно не потрібно", - підкреслив Подоляк.

Війна Росії проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться у 2023 році. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк зазначив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Водночас генерал Збройних сил України та колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що війна в Україні не скінчиться в лютому чи березні. Він наголосив, що нашій державі слід готуватися до затяжної війни. Також Кривонос закликав не недооцінювати сили російських окупантів. За його словами, в РФ мобілізували як мінімум 300 тис. військових і вони здатні мобілізувати ще півмільйона.

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війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
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