Чи стане щеплення від COVID-19 умовою для отримання роботи в Україні - відповідь експерта

Менше п'яти відсотків українських компаній ставлять як умову COVID-вакцинацію / Reuters

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Тим часом в Україні малоймовірний "італійський сценарій", коли всі працівники всіх українських компаній повинні будуть мати або COVID-щеплення, або негативний ПЛР-тест. Таку думку озвучив директор з розвитку бізнесу Андрій Данилюк в ефірі програми Сніданок з 1+1.

Зараз менше п'яти відсотків українських компаній ставлять як умову COVID-вакцинацію, щоби той чи інший кандидат міг стати їхнім співробітником. Данилюк зазначив, що не бачив резюме, в якому зазначається, вакцинований кандидат чи ні.

"Офіційно немає в публічному доступі вакансій, де відзначається як вимога або рекомендація наявність щеплення від коронавірусу. Але під час інтерв'ю компанії досить часто ставлять це запитання. Особливо, якщо це стосується таких сфер як роздрібна торгівля, робота з населенням, надання послуг", — сказав він.

За словами експерта, за два роки пандемії компанії адаптувалися до умов, а вакцинація — це лише один зі способів полегшити ці інструменти: гнучкий графік, віддалена робота, гібридні команди тощо.

"Враховуючи ті заходи, які мають компанії, то такий італійський сценарій малоймовірний", — вважає Данилюк.

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Вакцинація від COVID-19: для кого щеплення є обов'язковим

У вересні уряд підтримав ініціативу МОЗ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів і чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною та не суперечить правам людини.

Роботодавці будуть зобов'язані відсторонювати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому випадку ворни нестимуть відповідальність.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакциновані, розширять двічі.

Також посилять правила і для міжобласних поїздок. З 21 жовтня їздити на поїздах міжобласного сполучення можна лише за наявності сертифіката про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.