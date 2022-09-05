"Облаштовуйте укриття та запасайтесь водою": Подоляк закликав кримчан готуватись до деокупації

Кримчан закликали готуватись до деокупації / Колаж фото УНІАН, Офіс президента України

Жителям Криму необхідно готуватися до деокупації півострова. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він закликав громадян вже зараз починати запасатись водою та облаштовувати укриття.

"Просимо жителів окупованих територій, включаючи півострів Крим, стежити за оголошеннями органів влади щодо дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води та зарядити повербанки. Все буде Україна", - написав Подоляк.

Подоляк закликав кримчан готуватись до деокупації / Скріншот

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи 23 серпня допустив повернення окупованого Криму до складу України військовим шляхом. За словами гаранта, Київ поверне півострів будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Україна не обговорюватиме способи деокупації АР з іншими країнами.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова провести демілітаризацію Криму. Як уточнив глава уряду, військові бази Росії на захопленому півострові – легальні цілі для ЗСУ. Альтернативний варіант для окупантів - покинути Кримський півострів в добровільному порядку.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається організувати прямі переговори Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, вперше виступив на Кримській платформі. Він підкреслив, що Анкара не визнає окупації Росією українських територій і закликав повернути Крим Україні.

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