"Обговорення неможливе": у Путіна відповіли на ультиматум Києва щодо Криму

Дмитро Пєсков / УНІАН

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що на його переговорах з російським лідером Володимиром Путіним обов'язково має підніматися питання про статус Криму.

У бесіді з журналістами він поставив під сумнів саму можливість саміту Україна-Росія, повідомляє Інтерфакс.

"У такій постановці питання обговорення Криму неможливе. Таке формулювання ставить під питання гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", - сказав Пєсков.

У той же час, відповідаючи на питання, що б могли обговорити два президенти, він відповів, що "це, звичайно ж, реалізація Києвом Мінських домовленостей, домовленостей Паризького саміту, а також двосторонні відносини".

На питання, чи готова Москва обговорювати з Києвом тему війни і миру на Донбасі, Пєсков відповів: "Ми не можемо обговорювати питання внутрішньоукраїнського конфлікту. Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося. Ми повторювали це неодноразово на різних рівнях".

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Прес-секретар Путіна впевнений, що ситуацію на Донбасі можна обговорювати "з точки зору виконання абсолютно чітко прописаних на папері положень Мінського комплексу заходів".

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Нагадаємо, раніше прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив про те, що Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у разі обговорення питань звільнення захоплених українських територій. Однак Росія не готова до таких переговорів. Питання проведення зустрічі залежить від того, чи погодиться Москва обговорювати виправлення ситуації.

Він розповів про те, що Росія готова до переговорів Путіна і Зеленського, проте росіяни не збираються обговорювати питання звільнення окупованого Криму. Зеленський готовий до дискусії в тому випадку, якщо буде обговорюватися тема деокупації півострова.