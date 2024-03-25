Обстріли через день: військовий експерт спрогнозував дати нових ударів РФ

Найближчим часом інтервали між обстрілами можуть тривати від доби до трьох, не виключає Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко прокоментував ракетний удар РФ / ua.depositphotos.com, Facebook Олександр Коваленко

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував імовірність нових ракетних ударів РФ по Україні.

Найближчим часом інтервали між обстрілами можуть тривати від доби до трьох. Таку думку він висловив у коментарі ТСН.

"Це були заздалегідь сплановані обстріли, нічого дивного. Вони планували нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі України, це входило в їхні плани", - каже експерт.

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Він пояснює, що плани окупантів було відкладено, бо з початку 2024 року було знищено одразу два літаки А-50, і росіяни не змогли повноцінно забезпечувати наведення ракет углиб українського тилу.

"Більш ніж упевнений, що удари вони планували на лютий, але через знищення літаків їм довелося перенести все це на другу половину березня. Тому ці удари ми спостерігаємо зараз, а не взимку. Поки що в росіян є потенціал", - зазначив аналітик.

Він вважає, що через деякий час окупанти не зможуть уже використовувати таку кількість ракет, обстрілюючи через день, через два, через три.

"Цей інтервал буде збільшуватися до тижня-півтора-двох, а потім вони увійдуть в оперативну паузу десь на місяць. Але найближчим часом вони на цю паузу не вийдуть, тому що поки що є потенціал ракет", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, під час ворожої ракетної атаки на Київ у понеділок було зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці.

У Печерському районі Києва було зруйновано триповерхову частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бойчука, де були спортивна зала, конгрес-хол і виставковий центр. Загиблих немає, травмовано завідувачку лабораторії Академії, її госпіталізували. Раніше повідомлялося про дев'ять постраждалих.

Відомо, що українська ППО знищила дві балістичні ракети. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Віталій Кличко озвучив наслідки ракетного удару по Києву. Унаслідок сьогоднішньої атаки ворога немає влучень у багатоповерхові житлові будинки. Відомо про 5 постраждалих. З них двоє перебувають у лікарні.

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