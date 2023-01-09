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Загострюють обстановку: до Білорусі стягнули ще сотні російських військових

9 січня 2023, 21:11
Україна змушена тримати на цьому напрямку необхідну кількість військ, щоб у разі спроби нового вторгнення дати відсіч окупантам.
ЗСУ, війна, українські військові
Українські військові / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається досить напруженою, але контрольованою українськими силами.

Як розповів представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, Росія і Білорусь своїми спільними військовими навчаннями постійно загострюють і нагнітають ситуацію на північному напрямку.

"Білорусь та її інфраструктура використовується як майданчик для цих спільних навчань. Зараз вони анонсували навчання авіації, хоча до цього анонсувалися тільки навчання сухопутних підрозділів", - сказав представник ДПСУ.

Демченко запевнив, що в даний час переміщення ворожої техніки або польоти важкої авіації поблизу українського кордону поки не фіксуються. Проте, Україна змушена тримати на цьому напрямку необхідну кількість військ, щоб у разі спроби нового вторгнення дати відсіч окупантам.

"Ми готові до розвитку будь - якого сценарію, який може здійснити Росія на цьому напрямку", - підсумував він.

РФ перекинула війська до Білорусі

8 січня на залізничну станцію Барановичі-Поліські в Білорусь прибув ешелон з технікою та особовим складом Збройних сил Російської Федерації.

Як повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн в Telegram, ешелон прийшов вчора близько 13 години, всього було зафіксовано близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажних вагони з боєприпасами/спорядженням і 2 пасажирських вагони з особовим складом - близько 100 осіб.

За даними Гаюна, серед надісланої техніки були помічені вантажівки КамАЗ, БТРи і БМП.

Також відомо, що ешелон був відправлений із залізничної станції Зайцевка Воронезької області Російської Федерації 4 січня о 17.30. Зазначимо, що ця станція знаходиться в прикордонні з тимчасово окупованою частиною Луганської області, України.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію в Харківській області. Найбільш ймовірно, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

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війна в Україні Білорусь війна Росії та України
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