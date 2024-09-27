Оновлення в застосунку 'Резерв+': українцям розповіли, який сервіс з’явиться

Новий сервіс у застосунку запрацює у жовтні.

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Оновлення в застосунку "Резерв+" / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

У жовтні 2024 року в застосунку "Резерв+" з'явиться новий сервіс рекрутингу. Завдяки цьому оновленню там з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що допоможе користувачам швидше знаходити місце для майбутньої служби. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що у сервісі будуть доступні як бойові, так і небойові посади.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід", — зазначила Черногоренко. відео дня

На початку пошуку вакансій користувачі мають заповнити коротку анкету. На основі наданих даних та обраних навичок система підбере найвідповідніші варіанти. Застосунок надасть детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації в ЗМІ.

Важливою особливістю сервісу стане зручний процес вибору вакансій і вдосконалені алгоритми. Інтуїтивний інтерфейс дозволить легко приймати рішення: можна буде зберегти пропозицію для подальшого розгляду, натиснувши "плюс", або відхилити її, натиснувши "мінус".

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський повідомляв, що в Україні діє директива, яка дозволяє долучати до Сил оборони чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Зокрема, призивають лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Глава Міністерства оборони Рустем Умеров заявляв, що за останній рік мобілізаційні показники в Україні зросли втричі.

Крім того, Верховна рада в першому читанні проголосувала за законопроект № 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації з 18 до 25 років осіб тимчасово непридатних до військової служби, а також тих, хто не проходив строкову службу або не має військової кафедри.

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