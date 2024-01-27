Обмін військовополоненими з Росією відбудеться найближчим часом - Буданов

Україна з часом дізнається, що сталося з Іл-76 та військовополоненими, які нібито були на борту літака.

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Україна робить все можливе для обміну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, СБУ

Обмін військовополоненими між Україною та Росією відбудеться найближчим часом. Українська сторона робить все можливе для цього. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити - ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", - заявив Буданов.

Він також запевнив, що з часом Україна дізнається правду про епізод з авіакатастрофою Іл-76 та долю військовополонених, які нібито перебували на його борту.

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Обмін полоненими з Росією

Нагадаємо, на початку вересня Росія припинила процес обміну полоненими з Україною. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що РФ не намагається реально вирішити цю проблему, але перемовини між країнами продовжуються і Збройні сили України готуються до обміну.

Як повідомляв Главред, у середу, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Він не відбувся через падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області, на якому, за словами російських пропагандистів, перебували україїнські військовополонені. Наразі не підтверджено, чи були на борту українські захисники, представники ГУР перевіряють цю інформацію.

Крім цього, Росія з великою затримкою відповіла на звернення щодо списку пасажирів Іл-76. Координаційний штаб підтвердив, що 65 українських оборонців із списку мали обміняти 24 січня. Родичі ознайомились з відеоматеріалами, але не знайшли ознак своїх рідних серед фрагментів тіл.

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