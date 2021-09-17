Облив сірчаною кислотою мати з дітьми: у Миколаєві відправили за ґрати ревнивця, який вирішив вбити дружину

Чоловік облив сірчаною кислотою дружину з дітьми / Нацполіція

У Миколаєві апеляційний суд залишив у силі вирок щодо чоловіка, який облив дружину і дітей сірчаною кислотою.

За даними правоохоронців, в 2020 році обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту через ревнощі вирішив вбити дружину. Для цього він вилив на неї 81% сірчану кислоту з пляшки. Частина речовини потрапила і на дітей - однорічну дівчинку і 15-річного хлопчика, повідомляє прес-служба суду.

В результаті їм були заподіяні тілесні ушкодження у вигляді хімічних опіків середнього ступеня тяжкості. Потерпіла і діти були госпіталізовані в лікувальні установи Миколаєва.

Обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій зазначив, що не згоден з рішенням суду першої інстанції в частині кваліфікації його дій за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, стверджуючи, що не хотів вбивати.

Доводи та твердження обвинуваченого, про які йдеться в апеляційній скарзі, колегія суддів апеляційної інстанції вважає безпідставними.

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За результатами розгляду скарги Миколаївський апеляційний суд постановив апеляційну скаргу обвинуваченого залишити без задоволення, а оспорюваний вирок Вознесенского суду Миколаївської області – без змін.

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Раніше в поліції повідомили, що в Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопчика. Мати дитини говорила, що у нього опіки на голові, шиї і тілі.