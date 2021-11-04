Шахраї наживаються на хворих з коронавірусом в Одесі

Шахраї вимагають гроші за використання кисневих конденсаторів / facebook.com/moz.ukr

В Одесі шахраї почали вимагати гроші у хворих з коронавірусом за використання кисневих конденсаторів.

Як розповіла керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці в Facebook, організація надає кисневе обладнання для лікування тяжкохворих пацієнтів вдома абсолютно безкоштовно. Однак цією ситуацією вирішили скористатися шахраї.

Спочатку до підопічних фонду почали дзвонити невідомі з вимогою повернути кисневі концентратори, а потім двом підопічним зателефонували з вимогою оплатити використання кисневих установок 5000 гривень. Також невідомі подзвонили благодійникам від імені фонду і попросили скинути на карту 15 тисяч гривень.

читайте також"Не доживе до ранку – скінчився кисень": Українка щодня рятує хвору коронавірусом матір"Звідки вони беруть телефони (наша база закрита), чи відстежують, коли на таксі відправляємо, або знову ж таки, добрі сусіди пацієнтів – намагаємося розібратися. Ще раз повідомляю, що кисень фонд надає безкоштовно, ніхто не може вимагати у вас гроші. Зрештою, це ж прописано в договорі, який підписує кожен пацієнт! А також всі збори проводяться в мережі та на рахунки Фонду. Я ніколи не посилаю когось просити гроші від свого імені", -підкреслила Ножевнікова.

Дані карт і номери телефонів співробітники фонду вже передали в банк і в правоохоронні органи.

Варто зазначити, що в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про гучну ситуацію з киснем для хворих коронавірусом. Влада запевнила, що кисню цілком достатньо. За словами заступника голови МОЗ Олександра Комариди, 1 листопада два найбільших виробники кисню в країні відновили роботу, яка була припинена з середини жовтня.

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