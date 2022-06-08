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"Потрібно відповідати": Жданов розповів, що Україна здатна збивати ракетоносії РФ ще до запуску

8 червня 2022, 20:39

Військовий експерт вважає, що потрібно переходити хоча б до спроб ураження цих літаків.

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Жданов розповів, що Україна здатна збивати ракетоносії РФ ще до запуску / скріншот

Україні варто намагатися збивати російські літаки, що несуть ці ракети, якими бомблять наші міста.

Військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Україна 24", що українські засоби ППО можуть запускати ракети по літаках мінімум на 100 км в глибину Росії, Білорусі і на таку ж глибину в акваторії Чорного моря.

"На мій погляд, тут потрібно просто приймати рішення на рівні верховного головнокомандувача в плані того, що все-таки потрібно переходити хоча б до спроб ураження цих літаків, що несуть ракети. Зрозуміло, що ми не дістанемо Ту-95, що запускає ракети з акваторії Каспійського моря, це для нас дуже далеко. Але ті, які запускаються з літаків з ближніх дистанцій, особливо від нашого кордону, то, я думаю, що все-таки потрібно відповідати. Інакше це не припиниться ніколи", - розповів Жданов.

Також експерт зазначив, що в України є необхідна для цього технічна можливість.

читайте такожНімеччина поставить Україні найсучаснішу систему ППО, яка є у ФРН - Шольц"У наших засобів ППО щонайменше на 100 км в глибину Росії і Білорусі, і на таку ж глибину в акваторії Чорного моря можуть пускати ці ракети по літаках. Можливо, є сенс не стільки дістати їх, щоб збити, а хоча б продемонструвати свої наміри — що ми будемо відповідати, і що ми будемо намагатися збивати ці літаки. Але для цього потрібне політичне рішення від президента", - зауважив експерт.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Володимир Путін бажає відновити Радянський Союз, а через проблеми зі здоров'ям, може погодитися на відмову від президентства.

Також Жданов говорив, що програма поставок зброї Україні з США в рамках ленд-лізу запрацює вже незабаром. Через один-два тижні Київ почне отримувати необхідні військам партії зброї.

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