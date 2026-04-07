Новий статус у Резерв+: кого тепер не зможуть забронювати в Україні

Військовозобов'язані українці скаржаться, що не можуть отримати бронь від мобілізації. Причина — новий статус у Резерв+.

Масові відмови у бронюванні: що відбувається з "Резерв+"

Ви дізнаєтеся:

Чому деякі українці не можуть отримати бронь від мобілізації

Який новий статус з'явився в Резерв+

Кого заносять до оперативного резерву

У додатку Резерв+ з'явився статус "оперативний резерв", який унеможливлює бронювання на критично важливих підприємствах.

Юристка Тетяна Потапова пояснила, що бронюванню підлягають лише військовозобов'язані, але не резервісти.

"Останні кілька днів топ звернень — це відмови в бронюванні у зв'язку з тим, що громадянин є резервістом. Неможливо забронювати резервіста за загальним правилом, тому що постанова Кабміну цього не передбачає", — цитує юриста zaxid.net.

Хто може потрапити до оперативного резерву

Адвокат Марина Бекало уточнила, що отримати статус "оперативний резерв" можуть певні категорії громадян, пише ТСН.

Зокрема, військовий оперативний резерв формується:

з військовозобов'язаних громадян, які вже мають досвід участі в бойових діях або досвід військової служби;

громадян, які проходили базову загальновійськову підготовку (БЗІН) або навчальні збори;

які мають певну військову спеціальність і призначаються для доукомплектування органів військового управління, військових частин і підрозділів бойового складу.

Також до резерву включають військовозобов'язаних громадян віком від 45 років — до досягнення ними граничного віку перебування в запасі, тобто до 60 років. Вони можуть бути віднесені до територіального резерву для доукомплектування сил територіальної оборони.

"Така позначка в Резерв+ може з’явитися у військовозобов’язаних громадян, що належать до вищезазначених категорій, це означає, що вони тепер мають статус резервіста", — пояснила Марина Бекало.

Додаток Резерв+ — новини за темою

Як писав Главред, Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через додаток Резерв+.

Військовослужбовці за "Контрактом 18–24" повинні отримати обов’язкове право на відстрочку. Про це 10 лютого заявив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, доопрацьовано відповідний законопроект. Цього тижня його знову подадуть на голосування до Верховної Ради. Міноборони розраховує на підтримку народних депутатів.

Раніше в Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без будь-яких заяв, однак частині громадян доведеться особисто звернутися за документами.

Інші новини:

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

