Новий символ стійкості: банки з консервацією єдині вціліли у зруйнованому окупантами будинку

Житловий будинок був зруйнований повністю, проте під ворожою атакою лишилися непошкодженими лише банки.
У Миколаївській області з’явився новий символ стійкості українського народу. У житловому будинку, який був повністю зруйнований російськими окупантами, цілими лишилися тільки скляні банки з консервацією.
Про це повідомили у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, оприлюднивши фотографії стійких банок. При цьому там зазначили, що в Україні навіть банки незнищенні.
"До символів стійкості та незламності українського народу, слідом за півником з Бородянки, можна сміливо додати і ось ці банки з консервацією з Миколаївщини", – зазначається у повідомленні.
При цьому у бригаді зазначають, що хоч і здається, що вони вціліли просто дивом, але це не диво, а закономірність.
"Це закономірність. Тому що це – Українські банки, з Українськими овочами, вирощеними на Українській землі, приготовлені Українською господинею для Української сім'ї. У нас навіть скляні банки незнищЕнні. А вони на народ замахнулись..." – пишуть захисники України.
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Уціліла кухонна шафа стала символом стійкості українців
Нагадаємо, раніше символом стійкості українсько народу уже називали шафку із Бородянки. У мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків у селищі. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жили люди, нічого не залишилося. Дивом уціліла лише кухонна шафа, яка висить над прірвою. Більше того, весь посуд у шафі – цілий, а зверху стоїть керамічний півник.
Пізніше журналісти знайшли і поспілкувалися із господинею вцілілої шафки.
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