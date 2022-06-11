УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Новий символ стійкості: банки з консервацією єдині вціліли у зруйнованому окупантами будинку

11 червня 2022, 22:53

Житловий будинок був зруйнований повністю, проте під ворожою атакою лишилися непошкодженими лише банки.

Банки з консервацією єдині вціліли у зруйнованому окупантами будинку/ 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

У Миколаївській області з’явився новий символ стійкості українського народу. У житловому будинку, який був повністю зруйнований російськими окупантами, цілими лишилися тільки скляні банки з консервацією.

Про це повідомили у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, оприлюднивши фотографії стійких банок. При цьому там зазначили, що в Україні навіть банки незнищенні.

"До символів стійкості та незламності українського народу, слідом за півником з Бородянки, можна сміливо додати і ось ці банки з консервацією з Миколаївщини", – зазначається у повідомленні.

При цьому у бригаді зазначають, що хоч і здається, що вони вціліли просто дивом, але це не диво, а закономірність.

"Це закономірність. Тому що це – Українські банки, з Українськими овочами, вирощеними на Українській землі, приготовлені Українською господинею для Української сім'ї. У нас навіть скляні банки незнищЕнні. А вони на народ замахнулись..." – пишуть захисники України.

Банки з консервацією у зруйнованому будинку/ 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка
Банки з консервацією у зруйнованому будинку/ 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Дивіться онлайн новини Миколаєва:

Уціліла кухонна шафа стала символом стійкості українців

Нагадаємо, раніше символом стійкості українсько народу уже називали шафку із Бородянки. У мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків у селищі. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жили люди, нічого не залишилося. Дивом уціліла лише кухонна шафа, яка висить над прірвою. Більше того, весь посуд у шафі – цілий, а зверху стоїть керамічний півник.

Пізніше журналісти знайшли і поспілкувалися із господинею вцілілої шафки.

Читайте також:

війна в Україні Миколаївська область вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:55

"Це win-win для всіх": Кулеба закликав ЄС відкинути страхи та надати Україні статус кандидата

23:37

Для окупантів почнеться пекло в серпні: екстрасенс назвав дату програшу РФ війни в УкраїніВідео

23:29

Дорофєєва виступила з дівчинкою, пораненою снарядом

23:24

ЗСУ вдарили з флангу та зірвали наступ росіян на Запоріжжя - Арестович

23:13

Смачна літня вечеря з 3 інгредієнтів, яку люблять довгожителі: рецепт за 10 хвилинВідео

Реклама
22:59

Прикмети на 13 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:53

Новий символ стійкості: банки з консервацією єдині вціліли у зруйнованому окупантами будинкуВідео

22:41

"Ракети запустили з моря": у Чорткові пролунали потужні вибухи, у місті немає газу

22:40

Валерій Харчишин поділився здогадками, куди зник Олег Винник

22:30

На пляжі в Одеській області під час купання підірвався чоловікВідео

22:30

У піке - прямо з мертвої петлі: рецензія на фільм "Топ Ган: Меверік"

22:05

Карма догнала: у Маріуполі на тракторі підірвалися троє окупантівВідео

21:46

"Розбирають райони з Градів": Гайдай розповів про ситуацію в СєвєродонецькуВідео

21:15

Зеленський дозволив відправляти бійців тероборони на фронт

20:52

Гауляйтер Сальдо і купка зрадників: російські паспорти в Херсоні взяли тільки 24 людиниВідео

20:42

"Сидять, як Рембо": мешканець Бахмача, аби зупинити рашистів, кинув свій велосипед на танкиВідео

20:35

Найсмачніший і ніжний пиріг з полуницею за секретним рецептом: дуже простий рецептВідео

19:53

Експрезидент Газпромбанку захищає Україну у війні проти РосіїВідео

19:50

Український продюсер висловився про скандальний кліп Наталії Могилевської в зруйнованій БучіВідео

19:46

"Нехай приїде в наш Охматдит": Нікітюк кличе паралізованого Бібера в Україну

Реклама
19:28

Путін останній зробив неможливе, або чому росіяни остаточно стали народом-людожеромПогляд

19:03

"РФ має план на 120 днів війни": у розвідці розповіли, як і чому Путін змінює завдання армії

18:59

"Попереду – важкі бої": експерт пояснив, чи стане завод Азот у Сєвєродонецьку другою АзовсталлюВідео

18:58

Генштаб: ЗСУ відбили штурми Слов'янська та Сєвєродонецька, зупинили наступ рашистів з ПопасноїВідео

18:49

У Макрона виправдалися після заяви щодо "поступок" ПутінуВідео

18:11

Зеленський про членство України в ЄС: зараз визначається, чи буде майбутнє у об'єднаної ЄвропиВідео

18:08

"З Україною такого сценарію не буде": роздача паспортів РФ у Херсоні провалюється – ЄрмакВідео

17:30

Українець провів патріотичну акцію в Мелітополі під носом в окупантівВідео

17:22

Ксенія Мішина розповіла про божественне спасіння друга-актора, який зараз на фронтіВідео

17:08

ЗСУ контратакують у Сєвєродонецьку: третина міста під контролем українських захисниківВідео

17:06

Ніяких переговорів з тираном: як Росія замишляє світовий голод і при чому тут УкраїнаПогляд

16:52

У Росії вже стали "героями": ЗСУ ліквідували трьох командирів армії окупантів

16:46

РФ стягує сили і посилила охорону шляхів поставок води в Крим: в ЗСУ розповіли про ситуацію на ПівдніВідео

16:39

Розраховано на українців: Галкін анонсував концерти в Лондоні та Варшаві

16:28

У Грузії закотили істерику через статус кандидата в члени ЄС, порівнявши Україну з "жебраком"Відео

16:22

Як при Голодоморі: окупанти стріляють по полях з пшеницею запальними снарядамиВідео

16:13

Мруть генерали і льотчики: військовий пояснив, чому Путіна не зупиняють колосальні втрати

16:01

"Запах жахливий": тіла окупантів складають на вулиці через великі втрати – СБУВідео

15:47

Гайдай спростував фейк росіян про сотні заблокованих бійців ЗСУ на "Азоті" у СєвєродонецькуВідео

15:24

Гіркін панікує: піхота рашистів розбита, ЗСУ можу взяти ХерсонВідео

Реклама
15:17

"Безглуздо звинувачувати Україну в ігноруванні підготовки до війни": Подоляк відповів на заяву БайденаВідео

15:16

ЗСУ знищили російського чемпіона з танкового біатлону: "денацифікований і демілітаризований"Відео

15:04

Грози, град і дощі: де в Україні зіпсується погода - ГідрометцентрВідео

14:44

Німецька ППО IRIS-T захистить міста України через кілька років, а Київ - у жовтні - МельникВідео

14:36

РФ вигадала собі "нову G8" і розмріялася про зростання своєї економікиВідео

14:30

Курс долара в Україні відпустять: у Нацбанку назвали головний факторВідео

14:26

Контрнаступ ЗСУ: рашистів вибивають з передмістя Херсона

14:25

Стратити не можна помилувати: як ЄС поставив себе і Україну перед дилемоюПогляд

14:06

В Ірпені українка крала пралки і телефони разом з окупантами: її спіймала поліціяВідео

13:58

Знаходити взаєморозуміння пізно, РФ треба "поставити на місце" - ЗеленськийВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти