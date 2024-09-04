Новий світовий порядок: Жданов озвучив неочікуваний результат боїв на Курщині

Олег Жданов пояснює, що від того, як закінчиться війна Росії та України, дуже багато залежить.

https://glavred.net/ukraine/novyy-mirovoy-poryadok-zhdanov-ozvuchil-neozhidannyy-rezultat-boev-na-kurshchine-10594334.html Посилання скопійоване

Жданов розповів про наслідки Курської операції / Колаж Главред, фото 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського, скріншот

Курська операція рознесла вщент найголовніший міф – міф про те, що Росія є імперією. Адже імперія, яка не здатна захищати свої кордони і готова втрачати території, нехай навіть тимчасово, – це не імперія.

Таку думку висловив в інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Курська операція має не стільки військове, скільки величезне політичне значення. Військових завдань там мінімум – розгром армії ворога на його території й утримання цієї території під контролем, вважає Жданов. А от політичні наслідки цієї операції будуть далекосяжними.

відео дня

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

На переконання експерта, ці наслідки відображатимуться на світовій тенденції подальших збройних конфліктів і подальшого вирішення проблемних питань.

"Припустимо, Китай може тепер сказати: "Та нафіг нам зв'язуватися зі США і Тайванем, якщо свою тисячу квадратних кілометрів ми можемо взяти в Росії. І нам нічого за це не буде". Тим більше, армії у Росії на Далекому Сході немає – всі армії з Далекого Сходу і морська піхота Тихоокеанського флоту сьогодні воюють в Україні. Адже Китай уже на контурних картах і в підручниках історії переніс свій кордон на кордони станом на 1860 рік, коли Російська імперія відхапала у нього Північний Китай. І в підручниках пишеться, що все це – історичні китайські землі", - заявив Жданов.

Полковник запасу звертає увагу на важливу деталь: якщо Китай такий варіант цілком би влаштував, то Індію – точно ні.

"Тому що в Індії два проблемних штати: один розірваний Китаєм – 50 років тому Піднебесна анексувала частину індійської території, а також із Пакистаном у Індії постійні бойові дії. Тому погодитися на мир в обмін на території Індія ніяк не може. Тому Моді й приїжджав до Києва, найімовірніше, запитував, чи згодна Україна на мир в обмін на території", - каже експерт.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Олег Жданов пояснює, що від того, як закінчиться війна Росії та України, дуже багато залежить: її результат визначить нову модель наступного світопорядку, і далі так завершуватимуться конфлікти – це буде шаблон.

Ось що таке наша Курська операція: фактично сьогодні нашими руками пишеться новий світовий порядок, підсумував експерт.

Олег Жданов про Курську операцію - останні новини:

Жданов передбачив наступний крок Путіна на Курщині. Експерт сказав із посиланням на українських військових, що зараз Росія знімає війська з усіх напрямків, крім Покровського.

Також Жданов назвав спосіб здолати армію РФ - українські військові балістикою могли б зруйнувати всю логістику російських загарбників, і це у результаті допомогло б наблизити перемогу України у війні.

Наостанок полковник висловився про зняття обмежень на удари по РФ. На його думку, США мають намір варити Росію повільно, як жабу, однак самі ці залпи залишать солдатів-окупантів без їжі та патронів.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред