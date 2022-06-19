Нові правила: в Україні запровадили жорстку заборону для водіїв таксі та маршруток

Маршрутка / УНІАН

Верховна Рада заборонила водіям громадського транспорту і таксі включати музику в салоні.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, відповідний закон про підтримку української музики Верховна Рада прийняла на засіданні 19 червня.

Відзначається, що водіям автобусів заборонили включати музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали в салоні. Передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів. Заборона не стосується інформації про поїздку.

При цьому музика в салоні може звучати під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.

Також прийнятий документ забороняє водіям таксі відтворювати музику в салоні без згоди всіх пасажирів.

Ціни на проїзд

Як раніше повідомляли, на тлі вторгнення Росії на територію України, що спровокувало затори у великих містах, різко підвищилася і вартість таксі.

Зокрема, в Києві служби таксі збільшили вартість проїзду в 2,5 рази.

Крім того, з 21 травня в Києві підвищують вартість проїзду. Подорожчає проїзд у приватних маршрутках.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко каже, що вартість проїзду складе 15 гривень на 90% приватних маршруток.

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