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Під Бахмутом побільшало росіян, перевага у пострілах - за РФ: є випадки "дуелей" БПЛА

Яна Ставська
13 листопада 2023, 21:30
Під Бахмутом спостерігається посилення обстрілів з боку росіян. У ЗСУ пов'язують це з поставками окупантам північнокорейських снарядів.
Під Бахмутом побільшало росіян, перевага у пострілах - за РФ: є випадки 'дуелей' БПЛА
Тривають важкі бої на сході України / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог наростив угрупування окупаційних сил. Українські військові фіксують різке зростання новомобілізованих з'єднань РФ. За противником зберігається перевага в озброєнні і артпострілах.

Як розповів в ефірі Радіо Свобода "Донбас. Реалії" офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" Володимир Назаренко, посилення РОВ реєструється командуванням на цій ділянці фронту щонайменше останні кілька тижнів.

Разом зі збільшенням живої сили Росії збільшилась і кількість обстрілів з боку противника. Це, на думку Назаренка, може сигналізувати про поставки КНДР боєприпасів.

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"Зараз чітко відзначаємо, що у ворога залишається перевага у кількості снарядів, загалом усіх видів боєприпасів - від куль до найбільших калібрів. У ворога залишається перевага у кількості озброєння, стволів. Він намагається використовувати цю перевагу, як він використовував рік назад. І це все поєднано з тим, що вони зробили багато кроків вперед в розумінні БПЛА", - сказав військовий.

Водночас мобілізаційний ресурс російське командування, за словами Назаренка, кидає на позиції ЗСУ, як "сліпих кошенят".

"При цьому вкотре ми відзначаємо, що під час їхніх якихось дій, ротацій нові йдуть, наче вони не розуміють, куди прийшли, наскільки вдало працюють наші солдати, кулеметники, гранатометники, мінометники, артилеристи.. По окупантах відкривається щільний вогонь, вони несуть втрати... Це свідчить, що вони (російське командування - Главред) всліпу використовують мобілізованих, якісь новомобілізовані з'єднання, загони, групи.. Яких просто, як сліпих кошенят, кидають на вбивство. Їх побільшало, на жаль", - констатував боєць Нацгвардії.

На фронті ідуть повітряні бої між операторами БПЛА

Своєю чергою, речник військ "Таврія" Олександр Штупун в ефірі телемарафону розповів про випадки "повітряних боїв" між безпілотниками.

"Дрони зараз використовують і росіяни, і ми. Наприклад, три дні тому було зафіксовано зокрема в районі Авдіївки, але і загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" 104 застосування дронів. Позавчора було вже в два рази менше, вчора – знов у два рази менше. Тобто залежить від якогось підвозу і плюс від роботи нашої РЕБ", - пояснив Штупун.

Штупун пояснив, що повітряні бої між "Мавіками" відбуваються, коли один оператор БПЛА намагається перешкодити роботі ворожого оператора БПЛА.

Війна в Україні

Вже майже місяць Росія веде масштабний наступ на сході України, кинувши на Авдіївський та Бахмутський напрямки найкращі підрозділи і новітні види озброєння. Тим не менше, через колосальні втрати, противник змушений постійно проводити перегрупування й час від часу зменшувати інтенсивність "м'ясних" штурмів.

Найбільш інтенсивні бої, за спостереженням розвідки Естонії, тривають на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській області.

Та попри важкі бої з окупантами і повільні темпи контрнаступу ЗСУ, Зеленський все ще сподівається, що Україна досягне результатів до кінця 2023 року.

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війна в Україні ЗСУ Бахмут війна Росії та України
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