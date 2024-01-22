Новообраний премʼєр Польщі Туск у Києві: привіз 'подарунки'

Дональд Туск послідовно підтримує Україну у протистоянні з Росією.

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Туск в Україні / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Х Дональда Туска

"Давній друг України", новообраний премʼєр Польщі Дональд Туск 22 січня прибув до Києва. Очільник польського уряду вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським й оголосив про новий оборонний пакет допомоги.

Туск опублікував спільну світлину з Зеленським, підписавши її: "Вітаюся з другом, паном Зеленським". Інших подробиць зустрічі він не вказував.

Натомість Зеленський стверджує, що переговори з Туском виявилися "продуктивними" - сторони обговорили "щодо всіх аспектів двосторонніх відносин".

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"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб - це польський кредит для України", - заявив Зеленський.

Київ та Варшава обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Це перший візит Туска до України з моменту свого обрання у грудні 2023 року.

Обрання Туска - що премʼєр Польщі говорив про Україну

У грудні 2023 року Сейм Польщі обрав Дональда Туска премʼєром. Це стало можливим після парламентських виборів восени, які правляча партія "Право і справедливість" програла.

Формально партія перемогла, набравши більше голосів, ніж її суперники. Тому президент країни Анджей Дуда надав їй право сформувати уряд. Але "Праву і справедливості" не вдалося залучити на свій бік нікого з політичних опонентів.

Чинний премʼєр Польщі - послідовний прихильник зміцнення польсько-українських відносин та один з головних лобістів інтересів України у Євросоюзі. До слова, під час виступу у польському сеймі Туск висловив рішучу підтримку Україні.

"Ми повинні пам'ятати, за що йде війна. Що українці борються за щось надзвичайно важливе, що їхня битва почалася на Майдані, що вони борються за те, щоб приєднатися до спільноти західного світу. Вони хочуть, щоб Україна була демократичною, правовою державою, як західні країни. І вони за це зараз борються", - зазначив глава польського уряду.

Крім того, він попереджав європейську спільноту, що вже "за кілька років" ЄС воюватиме з Росією, якщо не активізує зусилля з надання Україні нової допомоги.

Експертні кола називають Туска "давнім і перевіреним другом України" й очікують від його приходу зміни тональності заяв польських урядовців.

"Ми не будемо чути від них про невдячність України, це буде відкрита та дружня не тільки політика, але й риторика", - зазначав свого часу нардеп і дипломат Богдан Яременко.

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