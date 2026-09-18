Останні теплі дні: синоптик сказав, коли в Україну прийде похолодання з дощами

Ви дізнаєтеся:
- В яких областях на вихідних будуть дощі
- Як зміниться температура повітря в Україні до кінця тижня
Погода в Україні 19 та 20 вересня у більшості областей України буде сонячною, малохмарною та сухою на фоні антициклону. Лише у північних та західних регіонах 19 вересня малорухомий атмосферний фронт може спричинити невеликі короткочасні дощі.
Як повідомив синоптик Ігор Кібальчич, вітер очікується слабкий, переважно змінного напрямку. У нічний та ранковий час на Правобережжі можливі тумани.
Погода в Україні 19 вересня
У суботу у західних регіонах України вночі місцями очікується невеликий дощ, можливий туман. Вдень без опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8+13 градусів, вдень +21+26 градусів.
У північних областях Кібальчич вночі місцями передбачає невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Місцями вночі та вранці можливий туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11+16 градусів, вдень +20+25 градусів.
У центральних регіонах вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Синоптик прогнозує вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10+15 градусів, вдень +22+27 градусів.
У південній частині України та на Кримському півострові очікується малохмарна і тепла погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11+16 градусів, вдень +23+28 градусів.
У східних областях переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +8+13 градусів, вдень +22+27 градусів.
Погода в Україні 20 вересня
У неділю у західних областях очікується малохмарна погода без опадів на тлі антициклону. Опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, вночі 3-8 м/с, вдень посилиться до 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9+14 градусів, вдень +23+28 градусів.
У північних регіонах України прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +10+15 градусів, вдень буде +22+27 градусів.
У центральних регіонах України спостерігатиметься тепла та малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10+15 градусів, вдень +23+28 градусів.
У південній частині України та на Кримському півострові утримається малохмарна та тепла погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +13+18 градусів, вдень +24+29 градусів.
У східних областях переважатиме суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря, за прогнозом Кібальчича, в нічний час коливатиметься в межах +9+14 градусів, вдень +23+28 градусів.
Як зміниться погода в Україні наступного тижня
Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, наступного понеділка, 21 вересня, в Україні почнеться справжнє осіннє похолодання. Температура істотно знизиться - протягом дня очікується +10+17 градусів.
Синоптик пояснила, що через територію України проходитимуть атмосферні фронти які принесуть помірні та сильні опади. Але похолодання не буде остаточним, теплі дні в Україні ще будуть.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на тлі підвищеного атмосферного тиску до кінця другої декади вересня в Україні переважатиме по-літньому тепла, суха та малохмарна погода.
Раніше повідомлялося, що наступного тижня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться.
Напередодні стало відомо, що погода в Україні 18 вересня у більшості областей не зміниться. Поле підвищеного тиску визначатиме погоду без опадів, проте у більшості західних, вночі й у північних областях холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ.
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Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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