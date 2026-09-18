Невпізнанний Басков у церкві благає про диво

Коротко:
- Чого просить Басков
- Чому він так виглядає
Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, Микола Басков повідомив, що благав у церкві про чудо.
Про це пишуть російські пропагандисти.
Так, путініст зв’язався зі своїми підписниками, вирішивши при цьому скористатися "омолоджувальними" фільтрами. Через маніпуляції з відео обличчя Баскова стало невпізнанним. Схоже, співак зараз перебуває не в найкращій формі, ось і ретушує своє втомлене й старе обличчя.
Крім того, Басков повідомив, що буквально не знаходить сил відповісти на потік повідомлень від шанувальників і відчуває внутрішню тяжкість, з якою намагається впоратися.
Артист розповів, що відправився до храму Христа Спасителя, де простояв довгу чергу, щоб доторкнутися до святинь. Там він провів час у молитві, просячи не тільки за близьких і шанувальників, а й, по суті, шукаючи для себе прощення та внутрішнього полегшення.
Співак підкреслив, що навіть попросив для своїх російських шанувальників "чудес".
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Раніше також путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну , Микола Басков, різко змінив свою позицію і заговорив про особисті проблеми.
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Про особу: Микола Басков
Микола Басков - російський естрадний та оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання у 2022 році через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія.
Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.
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