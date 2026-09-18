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Невпізнанний Басков у церкві благає про диво

Олена Кюпелі
18 вересня 2026, 13:07
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Путініст Басков звернувся до "скрепів" на тлі особистої кризи.
Путініст Басков скаржиться на своє життя
Путініст Басков скаржиться на своє життя / Колаж "Главред", фото - скріншот

Коротко:

  • Чого просить Басков
  • Чому він так виглядає

Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, Микола Басков повідомив, що благав у церкві про чудо.

Про це пишуть російські пропагандисти.

відео дня

Так, путініст зв’язався зі своїми підписниками, вирішивши при цьому скористатися "омолоджувальними" фільтрами. Через маніпуляції з відео обличчя Баскова стало невпізнанним. Схоже, співак зараз перебуває не в найкращій формі, ось і ретушує своє втомлене й старе обличчя.

Путініст Басков грає на жалі
Путініст Басков грає на жалі / Скріншот

Крім того, Басков повідомив, що буквально не знаходить сил відповісти на потік повідомлень від шанувальників і відчуває внутрішню тяжкість, з якою намагається впоратися.

Артист розповів, що відправився до храму Христа Спасителя, де простояв довгу чергу, щоб доторкнутися до святинь. Там він провів час у молитві, просячи не тільки за близьких і шанувальників, а й, по суті, шукаючи для себе прощення та внутрішнього полегшення.

Співак підкреслив, що навіть попросив для своїх російських шанувальників "чудес".

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Раніше "Главред" повідомляв, що російський актор-путініст Михайло Єфремов, який відсидів у в’язниці за ДТП у стані алкогольного сп’яніння, може незабаром втратити свого сина.

Раніше також путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну , Микола Басков, різко змінив свою позицію і заговорив про особисті проблеми.

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Про особу: Микола Басков

Микола Басков - російський естрадний та оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання у 2022 році через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія.

Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

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