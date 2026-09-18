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Принцесі Шарлотті відмовили: хто на це наважився

Олена Кюпелі
18 вересня 2026, 12:05
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Принцеса Шарлотта не зможе навчатися в школі, куди вже пішов її старший брат.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон із принцесою Шарлоттою
Принц Вільям і Кейт Міддлтон із принцесою Шарлоттою / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

  • Що відомо про майбутнє принцеси
  • Куди вона піде навчатися

Принцеса Шарлотта опинилася перед непростим вибором майбутньої школи на тлі дискусій у королівській родині.

Як пише Radar online, головна проблема полягає в тому, що престижний коледж Eton College, куди вже вступив її старший брат принц Джордж, приймає лише хлопчиків.

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Через це Шарлотта не зможе піти його шляхом, і родині доводиться шукати альтернативу. Одним з основних варіантів називають Marlborough College - навчальний заклад, де свого часу навчалася Кейт Міддлтон.

Принцеса Шарлотта з батьком
Принцеса Шарлотта з батьком / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Джерела стверджують, що вибір школи ускладнюється одразу кількома факторами: безпекою, логістикою та бажанням батьків дати дітям максимально "нормальну" освіту, незважаючи на їхній публічний статус. При цьому розглядаються й інші престижні школи, здатні забезпечити високий рівень навчання та приватність.

Зазначається, що остаточне рішення поки що не ухвалено. Однак ясно одне: на відміну від брата, Шарлотті доведеться піти власним освітнім шляхом, а не продовжувати традицію навчання в Ітоні.

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Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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