Принцесі Шарлотті відмовили: хто на це наважився

Принцеса Шарлотта не зможе навчатися в школі, куди вже пішов її старший брат.

https://glavred.net/starnews/princesse-sharlotte-skazali-net-kto-na-eto-otvazhilsya-10797557.html Посилання скопійоване

Принц Вільям і Кейт Міддлтон із принцесою Шарлоттою / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

Що відомо про майбутнє принцеси

Куди вона піде навчатися

Принцеса Шарлотта опинилася перед непростим вибором майбутньої школи на тлі дискусій у королівській родині.

Як пише Radar online, головна проблема полягає в тому, що престижний коледж Eton College, куди вже вступив її старший брат принц Джордж, приймає лише хлопчиків.

відео дня

Через це Шарлотта не зможе піти його шляхом, і родині доводиться шукати альтернативу. Одним з основних варіантів називають Marlborough College - навчальний заклад, де свого часу навчалася Кейт Міддлтон.

Принцеса Шарлотта з батьком / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Джерела стверджують, що вибір школи ускладнюється одразу кількома факторами: безпекою, логістикою та бажанням батьків дати дітям максимально "нормальну" освіту, незважаючи на їхній публічний статус. При цьому розглядаються й інші престижні школи, здатні забезпечити високий рівень навчання та приватність.

Зазначається, що остаточне рішення поки що не ухвалено. Однак ясно одне: на відміну від брата, Шарлотті доведеться піти власним освітнім шляхом, а не продовжувати традицію навчання в Ітоні.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну , Микола Басков, різко втратив позиції та заговорив про особисті проблеми.

Раніше також принц Гаррі та Меган Маркл перевели своїх дітей до нової школи всього через кілька днів після початку навчального року. Причиною стала загроза безпеці Арчі та Лілібет через лондонський трафік.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред