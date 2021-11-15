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Нова пошта запускає незвичну послугу і реєструє новий бренд

15 листопада 2021, 17:36

Нова пошта подала заявку в Укрпатент на реєстрацію торгового знака NovaSpace.

Нова Пошта
Нова пошта вводить нову послугу / УНІАН

Компанія Нова пошта почала встановлювати поштомати в під'їздах будинків у містах-мільйонниках.

Тепер кожен бажаючий може замовити установку поштомату в свій під'їзд, щоб отримувати посилки ще ближче і без черги, повідомляє прес-служба поштового оператора.

Як встановити поштомат в під'їзді

"Для цього потрібно заповнити на сайті анкету і вказати адресу установки. Заявка розглядається до двох днів, після чого оператор зв'язується з клієнтом. Тільки після отримання всіх необхідних дозволів компанія проводить установку", - йдеться в повідомленні.

Поштомат можна встановити як в під'їздах нових, так і старих житлових будинків. Є кілька видів моделей - на 10, 16, 24, 36 і 48 осередків.

"Якщо інфраструктура будівлі не пристосована до установки поштомату всередині, то його можна поставити біля будинку. Важливо, що поштоматами в під'їздах можуть користуватися виключно мешканці цього під'їзду", — додали в компанії.

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Також у Новій пошті підкреслили, що це повністю безконтактний спосіб отримання посилки, який при цьому істотно економить час.

"Адже можна в тапочках і домашньому одязі спуститися на перший поверх будинку і забрати свою посилку в будь — який зручний час", - підсумували в компанії.

Поштомат працює цілодобово - 24/7.

Повідомляється, що отримати з поштомату можна тільки оплачені посилки до 20 кг фактичної ваги і оціночною вартістю до 6000 грн. Максимальні габарити відправлення - 40х60х30 см.

Якщо з якихось причин одержувач не зміг забрати своє замовлення вчасно, то на третій день його перемістять до найближчого відділення Нової пошти. Додаткових оплат при цьому не буде.

Нова пошта реєструє новий бренд: що відомо

Як пише видання dev.ua, Нова пошта подала заявку в Укрпатент на реєстрацію торгового знака NovaSpace з криптовалютними та комп'ютерними КВЕДами. Під новою торговою маркою планується надавати ряд фінансових послуг.

Йдеться про розширення діяльності компанії NovaPay, що входить до групи, за допомогою збільшення кількості продуктів і сервісів, які не пов'язані з логістикою. Підставою для цього послужив запит від клієнтів – фізосіб і бізнесу. Також прийнятий цього року закон № 1591-IX про платіжні послуги розширив можливості для фінансових небанківських організацій.

За даними видання, Нова пошта має намір використовувати новий ТМ у сфері комп'ютеризації (9, 36 і 42 класи):

  • ком'ютерне ПЗ;
  • програми та платформи;
  • випуск кредитних карт;
  • перекази віртуальної валюти та обробка платежів;
  • брокерські послуги;
  • програмування;
  • консультування в IT;
  • проектування комп'ютерних систем.

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Нагадавши, раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений , але на пошті його здивували-мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.

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