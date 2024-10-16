Стали мішенню для HIMARS: ЗСУ вдарили по окупантах на полігоні на Запоріжжі

Ракета M30/31, начинена 400 суббоєприпасами, влучила точно в ціль.

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HIMARS обстріляв окупантів у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот, defence-ua.com

Сили оборони України завдали удару з американських установок HIMARS по російських військах ракетами, начиненими сотнями суббоєприпасів. Ймовірно, ЗСУ завдали окупантам жахливих втрат. Атака сталася цього тижня на відкритому полігоні в окупованій частині Запорізької області.

Як пише Forbes, щонайменше вшосте за останні вісім місяців російські солдати збиралися на відкритій місцевості для навчань або оглядів.

Повідомляється, що український розвідувальний дрон засік близько 15 російських солдатів, які відпрацьовували навички поводження зі зброєю, і передав координати в підрозділи 27-ї ракетної артилерійської бригади. Це єдиний підрозділ української армії, оснащений американськими пусковими установками високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

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Мобільні установки HIMARS випустили принаймні одну ракету M30/31, начинену 400 суббоєприпасами. Перша ракета влучила точно в ціль. Дрон зняв вибух щонайменше одного суббоєприпасу прямо в тому місці, де перебував один із російських солдатів. Як пише видання, втрати для цього підрозділу можуть бути катастрофічними.

"Російські війська регулярно проводять навчання на відкритій місцевості в межах досяжності українських ракетних систем американського виробництва, включно з ракетами M30/31, що наведені за GPS. Така ризикована практика демонструє відсутність професіоналізму в російській армії, яка щодня втрачає в Україні понад тисячу осіб і дедалі частіше нехтує стандартами підготовки, поспішаючи відправити на фронт 30 тисяч нових рекрутів щомісяця", - ідеться в статті.

HIMARS - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

ЗСУ вже не вперше завдають ударів по російських окупантах під час навчань. Зокрема, в середині вересня було завдано удару HIMARS по російському тренувальному табору в Петровському районі Донецька, який розташований всього за 24 кілометри від лінії фронту. Тоді загинула щонайменше дюжина російських солдатів. З лютого в цьому районі за допомогою HIMARS було ліквідовано близько 100 осіб на російських навчальних полігонах.

Ще два українські ракетні удари за той самий період - один на півдні й один на північному сході України - додали щонайменше 150 осіб до числа загиблих російських курсантів, уточнює видання.

Журналісти зазначають, що вся окупована Росією територія України перебуває в межах досяжності ракет M30/31, які можуть долати до 92 кілометрів, або ракет M39, здатних вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, які запускаються з українських гусеничних установок M270.

При цьому Forbes пише, що вся територія України перебуває в межах досяжності російських дронів і ракет. Минулого місяця російський удар по українській навчальній базі в Полтавській області на півночі країни призвів до загибелі 53 осіб. Однак свідчень українських ударів по незахищених російських курсантах значно більше, ніж випадків російських ударів по українських військових на навчаннях.

"Виною цьому можуть бути некомпетентні та недосвідчені російські командири. Однак також можливо, що командування просто не надає значення тому, що їхні курсанти перебувають у небезпеці", - резюмує видання.

Атаки ЗСУ на військові об'єкти в РФ

У ніч на 21 вересня Україна завдала удару по арсеналу "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Цей об'єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів і є одним із ключових у логістичній системі російських військ.

9 жовтня Сили оборони України успішно атакували базу зберігання дронів "Шахед" у Краснодарському краї РФ. На російському складі зберігалося близько 400 ударних дронів.

Також Генштаб підтвердив, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління РФ у Брянській області. На складі зберігалися боєприпаси, зокрема отримані з КНДР і керовані авіабомби.

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

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