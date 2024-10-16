Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Стали мішенню для HIMARS: ЗСУ вдарили по окупантах на полігоні на Запоріжжі

Анна Ярославська
16 жовтня 2024, 09:43
1076
Ракета M30/31, начинена 400 суббоєприпасами, влучила точно в ціль.
HIMARS, армія рф
HIMARS обстріляв окупантів у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот, defence-ua.com

Сили оборони України завдали удару з американських установок HIMARS по російських військах ракетами, начиненими сотнями суббоєприпасів. Ймовірно, ЗСУ завдали окупантам жахливих втрат. Атака сталася цього тижня на відкритому полігоні в окупованій частині Запорізької області.

Як пише Forbes, щонайменше вшосте за останні вісім місяців російські солдати збиралися на відкритій місцевості для навчань або оглядів.

Повідомляється, що український розвідувальний дрон засік близько 15 російських солдатів, які відпрацьовували навички поводження зі зброєю, і передав координати в підрозділи 27-ї ракетної артилерійської бригади. Це єдиний підрозділ української армії, оснащений американськими пусковими установками високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

відео дня

Мобільні установки HIMARS випустили принаймні одну ракету M30/31, начинену 400 суббоєприпасами. Перша ракета влучила точно в ціль. Дрон зняв вибух щонайменше одного суббоєприпасу прямо в тому місці, де перебував один із російських солдатів. Як пише видання, втрати для цього підрозділу можуть бути катастрофічними.

"Російські війська регулярно проводять навчання на відкритій місцевості в межах досяжності українських ракетних систем американського виробництва, включно з ракетами M30/31, що наведені за GPS. Така ризикована практика демонструє відсутність професіоналізму в російській армії, яка щодня втрачає в Україні понад тисячу осіб і дедалі частіше нехтує стандартами підготовки, поспішаючи відправити на фронт 30 тисяч нових рекрутів щомісяця", - ідеться в статті.

Стали мішенню для HIMARS: ЗСУ вдарили по окупантах на полігоні на Запоріжжі
HIMARS - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

ЗСУ вже не вперше завдають ударів по російських окупантах під час навчань. Зокрема, в середині вересня було завдано удару HIMARS по російському тренувальному табору в Петровському районі Донецька, який розташований всього за 24 кілометри від лінії фронту. Тоді загинула щонайменше дюжина російських солдатів. З лютого в цьому районі за допомогою HIMARS було ліквідовано близько 100 осіб на російських навчальних полігонах.

Ще два українські ракетні удари за той самий період - один на півдні й один на північному сході України - додали щонайменше 150 осіб до числа загиблих російських курсантів, уточнює видання.

Журналісти зазначають, що вся окупована Росією територія України перебуває в межах досяжності ракет M30/31, які можуть долати до 92 кілометрів, або ракет M39, здатних вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, які запускаються з українських гусеничних установок M270.

При цьому Forbes пише, що вся територія України перебуває в межах досяжності російських дронів і ракет. Минулого місяця російський удар по українській навчальній базі в Полтавській області на півночі країни призвів до загибелі 53 осіб. Однак свідчень українських ударів по незахищених російських курсантах значно більше, ніж випадків російських ударів по українських військових на навчаннях.

"Виною цьому можуть бути некомпетентні та недосвідчені російські командири. Однак також можливо, що командування просто не надає значення тому, що їхні курсанти перебувають у небезпеці", - резюмує видання.

Атаки ЗСУ на військові об'єкти в РФ

У ніч на 21 вересня Україна завдала удару по арсеналу "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Цей об'єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів і є одним із ключових у логістичній системі російських військ.

9 жовтня Сили оборони України успішно атакували базу зберігання дронів "Шахед" у Краснодарському краї РФ. На російському складі зберігалося близько 400 ударних дронів.

Також Генштаб підтвердив, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління РФ у Брянській області. На складі зберігалися боєприпаси, зокрема отримані з КНДР і керовані авіабомби.

Що відомо про HIMARS

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський представить план перемоги у Раді не повністю: в ОП назвали причину

Зеленський представить план перемоги у Раді не повністю: в ОП назвали причину

09:48Україна
Велике місто на Півдні повністю залишилось без світла - що відомо

Велике місто на Півдні повністю залишилось без світла - що відомо

09:00Україна
Формат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій Клочок

Формат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій Клочок

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 16 жовтня: Тельцям - розквіт кар'єри, Дівам - повсюдний успіх

Гороскоп на завтра 16 жовтня: Тельцям - розквіт кар'єри, Дівам - повсюдний успіх

Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Де помилка на картинці – треба дати відповідь за 5 секунд: найкраща загадка на уважність

Де помилка на картинці – треба дати відповідь за 5 секунд: найкраща загадка на уважність

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Знають не всі: у чому різниця між стоком та секонд-хендом

Знають не всі: у чому різниця між стоком та секонд-хендом

Останні новини

10:36

Що ви побачили першим: ілюзія за 5 хвилин покаже, наскільки ви креативні

10:23

Що можна зробити із старих картонних коробок: цікава ідея для саду

10:19

"Буде напруга на 1000 км кордону": експерт назвав крок, який може дуже нашкодити Україні

10:15

400 г фаршу і гора котлет на столі: найоригінальніший рецепт - шалено смачноВідео

09:48

Зеленський представить план перемоги у Раді не повністю: в ОП назвали причину

На Україну чекає битва за три міста Донбасу, 2025-го війна може зупинитися – СтупакНа Україну чекає битва за три міста Донбасу, 2025-го війна може зупинитися – Ступак
09:43

Стали мішенню для HIMARS: ЗСУ вдарили по окупантах на полігоні на Запоріжжі

09:34

"Адель-модель": шанувальники розтанули від крутого вбрання маленької доньки Лілії Ребрик

09:19

Втрати Росії в Україні - офіційні дані на 16 жовтня

09:00

Велике місто на Півдні повністю залишилось без світла - що відомо

Реклама
09:00

Формат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій Клочок

08:39

Росіяни модернізували ударні БпЛА типу "Shahed": в чому небезпека - ISW

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Хто зібрався воювати за росіян в Україні?Погляд

08:04

Київ відбив атаку дронів, але загроза ще не минула: про що попередили в КМВА

07:58

"Зовсім у ганебній ситуації": стало відомо, що зараз відбувається з Олегом Винником

07:55

Майже 140 ракет та дронів: РФ завдала масованого удару по Україні - скільки збили

07:46

Армія РФ окупувала Острівське та просунулася біля Торецька - Deep State

07:05

"Дивного" динозавра за 5 секунд знайде лише гостроокий геній: загадка на уважність

07:02

У Пентагоні пояснили, чому не збиватимуть російські ракети над Україною

06:10

Як Путіну вдалося нас втягнути у війну на виснаженняПогляд

Реклама
05:55

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

05:16

Жодної комахи не залишиться: продукт, який назавжди позбудеться плодових мушокВідео

04:36

Озброєння, авіація і люди: Ступак розглянув можливість контрнаступу ЗСУ

03:30

Сповідь Лопес стала сюрпризом: як Аффлек відреагував на одкровення Джей Ло про їхнє розлучення

03:10

ЗСУ пішли в потужну контратаку на Харківщині: спалахнули дивовижні подробиці

03:02

"Веселі та грайливі": ТОП-5 порід собак, які ідеально підходять для дітейВідео

02:30

Полетять сотні ракет і дронів: генерал попередив про масований удар РФВідео

02:00

"Найкраще": Настя Каменських показала, з ким обіймається без Потапа

01:30

"Втрачаємо там найкращих хлопців": експерт прокоментував втрати ЗСУ на Курщині

00:16

В Україні може зрости тариф на електроенергію: скільки доведеться платитиВідео

15 жовтня, вівторок
23:05

У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів

22:40

З російським газом прощаються: ЄС готовий завершити транзит палива РФ через Україну

22:38

Зʼявилась млява реакція Білого дому на участь військ КНДР у війні проти України

22:27

"Путін дуже щедрий": що відомо про повернення Алли Пугачової в РФ

22:09

Кремль створив новий союз для продовження війни в Україні - Подоляк

22:07

Погрожував і принижував військових: усі подробиці скандалу в "Асгарді" та реакція командуванняВідео

21:56

"До чого докотилася": молода дружина мовчуна Цекало тане на очах

21:56

Росія розпочала атаку на Україну: у двох областях прогриміли вибухи

21:34

13 ножових і клінічна смерть: Дядя Жора розповів, як вліз у бійку

21:32

У мережі з'явилося рідкісне архівне фото Юлії Тимошенко - який вигляд вона мала

Реклама
21:28

В Україні вводять обмеження швидкості руху: коли почнуть діяти правила

21:26

Чому Нідерланди знаходяться нижче рівня моря, але країна не під водою: несподівана відповідьВідео

21:04

Війська РФ активізувались на Півдні: чи є загроза масштабного наступу - ЗСУ

20:57

Війна з Росією повториться через 10 років, цього не буде за однієї умови - експерт

20:51

Колишня дружина скандального Узєлкова поскаржилася на проблеми з чоловіками

20:19

Суддя МастерШеф Мартиновська розповіла про сварки з коханим

20:12

Звучатиме як новий: як почистити динамік телефону від пилу та брудуВідео

20:02

Збитки на 8 мільярдів доларів: РФ пережила "чорний день" внаслідок роботи ЗСУ

19:46

Литиме дощ і вдарять заморозки: в Україні скоро ще більше впаде температура

19:41

"Кидають у бій останнє": чи є загроза повторного нападу РФ на Україну - Ступак

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти