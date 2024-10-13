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Дрон глушили РЕБом і добили ударом Су-57: нові деталі знищення "Охотника"

Олексій Тесля
13 жовтня 2024, 10:42оновлено 13 жовтня, 11:15
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Україна може отримати чимало цінної інформації з уламків дрона, пише ВВС.
Мисливець
Дрон "Охотник" був збитий на Донбасі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Стали відомі нові подробиці знищення в районі Костянтинівки Донецької області новітнього дрона росіян С-70 "Охотник".

Окупанти, найімовірніше, втратили контроль над своїм безпілотником, можливо через глушіння українськими системами радіоелектронної боротьби, пише BBC.

Як зазначають розробники, виявити подібний дрон важко і йому майже немає аналогів у світі.

"На кадрах зі знищенням об'єкта чітко видно дві білі лінії - друга, вочевидь, походить від російського літака Су-57, який переслідував "втікача", - ідеться в матеріалі.

Аналітики переконані, що збій у роботі безпілотника-невидимки - великий удар для російських військових. Вважається, що загалом росіяни виготовили чотири прототипи С-70 "Охотник" - можливо, що збитий у небі над Україною був найдосконалішим із них. І Україна ще може отримати чимало цінної інформації з уламків дрона.

Тепер з'явилася можливість дізнатися, чи має він власні радари для пошуку цілей, чи заздалегідь запрограмовані боєприпаси з координатами, куди потрібно влучити, кажуть експерти.

Інцидент показує, що "росіяни не стоять на місці", покладаючись на свої величезні людські ресурси і звичайні озброєння. Вони працюють над новими і більш розумними способами ведення війни.

Ураження ЗСУ російського СУ-57

8 червня 2024 року Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому "Ахтубинск" Архангельської області РФ, що знаходиться за 589 кілометрів від українського кордону. Внаслідок операції спершу повідомили про ураження одного найсучаснішого російського винищувача Су-57.

Згодом в ГУР заявили, що уражених винищувачів Су-57 могло бути два. При цьому у відомстві лише констатували сам факт ураження, однак не розповіли ні про засоби ураження, ні про те, чия це операція. Однак ураження російського Су-57 стало першим випадком в історії.

Що відомо про дрон С-70 "Охотник"

Він важить понад 20 тонн і, за деякими даними, має дальність польоту 6 000 км. Виконаний у формі стріли, він дуже схожий на американський X-47B.

Дрон РФ може нести бомби для ураження наземних і повітряних цілей, а також вести розвідку. Його росіяни розробляли з 2012 року для спільної роботи в парі з винищувачами Су-57.

Дрон глушили РЕБом і добили ударом Су-57: нові деталі знищення 'Охотника'
/ Инфографика: Главред

Раніше повідомлялося, що ЗСУ затрофеїли унікальну російську зброю. 5 жовтня поблизу міста Часів Яр Донецької області було збито великий російський безпілотник. За оцінками експертів, це новітній реактивний БПЛА С-70 "Охотник". Це суттєва втрата для ПКС РФ, адже таких безпілотників з реактивним двигуном існує всього кілька одиниць.

Нагадаємо, раніше військові 28-ї ОМБр збили російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку Донбасу. Літак намагався атакувати позиції Сил оборони України, але його було знищено влучним пострілом із ПЗРК.

Також українські захисники знищили російський Су-34 у Курській області. Літак ліквідували під час виконання бойового завдання зенітники Повітряних Сил ЗС України.

Дивіться відео - що приховує С-70 "Охотник":

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дрони війна на Донбасі війна Росії та України
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