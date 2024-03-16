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Вночі РФ атакувала Україну "Шахедами": скільки цілей збили сили ППО

Анна Ярославська
16 березня 2024, 07:52
Захисники українського неба знищили всі ворожі цілі.
Безпілотник, ракета, ЗСУ
Сили ППО знищили всі ворожі цілі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сили оборони Півдня

У ніч на 16 березня російські окупанти атакували територію України ударними дронами типу "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено два з двох ударних дронів типу Shahed у Харківській області", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Сили ЗСУ знищили два
Сили ЗСУ знищили два "Шахеди" з двох / t.me/kpszsu

Раніше Повітряні сили повідомляли, що вночі спостерігалася загроза ударних безпілотників для Харківської та Сумської областей.

відео дня

За даними моніторингових пабліків, "Шахеди" були запущені з території Бєлгородської області країни-агресора РФ.

Вночі РФ атакувала Україну 'Шахедами': скільки цілей збили сили ППО
Що відомо про дрони "Шахед" / Инфографика: Главред

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 березня російські окупанти атакували Україну дронами "Шахед". У низці регіонів оголошувалася повітряна тривога.

Зокрема, у Хмельницькій області сили ППО збили ворожі безпілотники. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

У Києві також було чути звуки вибухів. За попередніми даними, у столиці обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 березня у Вінницькій області пролунали потужні вибухи. Один із безпілотників ударив по житловому будинку, там спалахнула пожежа.

Унаслідок атаки російського безпілотника постраждали щонайменше 4 людини, їх госпіталізували. Відомо також про одного загиблого.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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