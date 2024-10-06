Горять будинки: росіяни атакували Україну Шахедами, є перші 'прильоти'

Повітряна тривога через атаку Шахедів оголошена у багатьох областях країни та столиці.

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РФ атакувала Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: ДСНС, depositphotos.com/ua

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахед. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог здійснив запуск Шахедів з півночі:

декілька груп БпЛА з Курської області прямують через Сумщину на Полтавщину;

БпЛА з Харківської області прямують на південь та заходять у Дніпропетровську область;

БпЛА на Полтавщині (Оржиця) заходять на Черкащину західним курсом;

БпЛА з Чернігівщини на Київщину (на півночі);

БпЛА з Сумщини наближається до межі з Чернігівською областю.

РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

Ворожі Шахеди також були зафіксовані у Житомирській області. Повітряну тривогу через атаку оголосили й у Києві.

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Також повідомлялося про пуск крилатої ракети. Російські окупанти запустили її через Чернігівську область у напрямку Київської.

РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

Під час повітряної тривоги один з Шахедів вдарив по приватному будинку. Це підтвердила Сумська МВА.

"Ворог здійснив черговий злочин проти мирного населення! За інформацією Сумської МВА, на місці ворожого прильоту працюють усі служби. Штаб з ліквідації наслідків очікує на мешканців завтра, 7 жовтня, з 9:00 у НВК 16. Мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень, обов’язково з собою мати паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що засвідчують право власності на будинок", - йдеться у повідомленні.

За даними Кордон.Медіа, внаслідок влучання загорілися кілька будинків. Уже відомо про те, що постраждали щонайменше 4 людини.

Що таке дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.

Як повідомлялося, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса. Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував городянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 у місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

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