Росія призупинила масовані атаки: розвідка пояснила причини

Країна-агресорка Росія накопичує ракети та можливо готується до масованих атак на Україну взимку, після тимчасової перерви. Про це повідомив у четвер, 2 листопада, представник Головного управління розвідки МОУ, Андрій Юсов, під час ефіру в телемарафоні "Єдині новини".
Він підтвердив, що російські збройні сили накопичують ракети, а перерви у масованих ракетних атаках свідчать про це. За словами Юсова, загроза нових атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України з боку Росії залишається, хоча ймовірність атак менша, ніж раніше.
"Оскільки останнім часом ми бачимо певні перерви у масованому використанні ракетних ударів по Україні, то так, відбувається накопичення. І загроза повторення, нехай у менших обсягах, терористичних ракетних ударів держави-агресора по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі у зимовий період зберігається", - сказав Юсов.відео дня
Він також зазначив, що розвідка не має точних даних про дати можливих обстрілів, оскільки "час пуску залежить від живої людини". Юсов закликав серйозно ставитися до цього ризику і бути готовими до можливих загроз.
Ракетні атаки росіян по Україні
Як відомо, РФ у середу, 1 листопада, здійснила обстріли бомбами та дронами в трьох областях України. У Херсоні загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє її колег отримали поранення. Російські окупаційні війська також атакували місто Нікополь дроном-камікадзе, що призвело до загибелі жінки та поранення ще 6 людей. Ввечері і вночі окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського району Харківщини, через що загинув однин чоловік.
Також, під час атаки окупанти скинули дві авіабомби по дитячому саду на Херсонщині. У результаті цього дитячий сад зазнав значних пошкоджень.
Російські окупанти продовжують атаки на мирне населення в Україні. У четвер, 2 листопада, село Станіслав під Херсоном зазанало масованого обстрілу. Внаслідок цієї атаки загинула жінка. Впродовж ночі було зафіксовано понад 40 обстрілів. Атаки пошкодили будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, а також приватні житлові будинки.
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