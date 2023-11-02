Росія призупинила масовані атаки: розвідка пояснила причини

Окупанти збирають запас ракет для можливих обстрілів України.

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Окупанти накопичують ракети та готуються до масованих обстрілів України взимку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі

Країна-агресорка Росія накопичує ракети та можливо готується до масованих атак на Україну взимку, після тимчасової перерви. Про це повідомив у четвер, 2 листопада, представник Головного управління розвідки МОУ, Андрій Юсов, під час ефіру в телемарафоні "Єдині новини".

Він підтвердив, що російські збройні сили накопичують ракети, а перерви у масованих ракетних атаках свідчать про це. За словами Юсова, загроза нових атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України з боку Росії залишається, хоча ймовірність атак менша, ніж раніше.

Він також зазначив, що розвідка не має точних даних про дати можливих обстрілів, оскільки "час пуску залежить від живої людини". Юсов закликав серйозно ставитися до цього ризику і бути готовими до можливих загроз.

Ракетні атаки росіян по Україні

Як відомо, РФ у середу, 1 листопада, здійснила обстріли бомбами та дронами в трьох областях України. У Херсоні загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє її колег отримали поранення. Російські окупаційні війська також атакували місто Нікополь дроном-камікадзе, що призвело до загибелі жінки та поранення ще 6 людей. Ввечері і вночі окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського району Харківщини, через що загинув однин чоловік.

Також, під час атаки окупанти скинули дві авіабомби по дитячому саду на Херсонщині. У результаті цього дитячий сад зазнав значних пошкоджень.

Російські окупанти продовжують атаки на мирне населення в Україні. У четвер, 2 листопада, село Станіслав під Херсоном зазанало масованого обстрілу. Внаслідок цієї атаки загинула жінка. Впродовж ночі було зафіксовано понад 40 обстрілів. Атаки пошкодили будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, а також приватні житлові будинки.

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