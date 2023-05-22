Радник керівника Офісу президента зауважив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області та вивчає ситуацію.

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Подоляк чітко відповів, чи причетна Україна до подій у Білгородській області / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із видео

Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області країни-агресорки Росії, але не має до них ніякого відношення. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як зазначив Подоляк на своїй сторінці у Twitter, поява партизанського руху у такій тоталітарній державі, як держава-окупант Росія, була лише питанням часу.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках", - підкреслив він.

відео дня

Радник керівника Офісу президента зауважив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області РФ та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку.

"Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", - заявив Подоляк.

Ситуація у Білгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Крім того, опубліковано кадри пересування військової техніки через кордон у Білгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки що неможливо. У Білгородській області чути стрілянину і вибухи.

Нещодавно стало відомо, що Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус пройшли населений пункт Гора-Поділ в Білгородській області і почав штурм населеного пункту Грайворон. Бійці продовжують проводити свою військову операцію. Примітно, що від Грайворона до Бєлгорода – 80 кілометрів.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, Легіон Свобода Росії і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Дивіться відео – Білгородська область зараз: чути вибухи, регіон охоплений панікою:

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