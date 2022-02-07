Нічого не пам'ятає і без грошей: у Дніпрі знайшли українську заробітчанку з Польщі

Жінка залишилася без зароблених грошей / соцмережі

У Дніпрі знайшли 41-річну жінку, яка поверталася в Україну з Польщі і пропала вже на батьківщині по дорозі з Житомира. Її оголосили в розшук 3 лютого.

Як повідомляють у телеграм-каналі "Дніпро оперативний", жінка нічого не пам'ятає.

"Знайшлася, жива, але нічого не пам'ятає. На вулиці Антоновича виявили жінку, яка з 3 лютого перебувала в розшуку. Вона поверталася додому з Польщі, а коли сіла в автобус в Житомирі, абсолютно нічого не пам'ятає. Як каже сама зникла, її тримали кілька днів, відібрали гроші і телефон, але точніше нічого вона розповісти не може", — повідомили автори публікації.

Відзначається, що жінка їхала автобусом з Кракова в Дніпро. Ймовірно вона вийшла на автовокзалі в Житомирі чи Києві. Більше про її місцезнаходження не було нічого відомо, як і тепер.

Розслідуванням займаються правоохоронці.

Нагадаємо, в Польщі по дорозі на роботу вбили і пограбували українську заробітчанку з Бердичева. З жінкою по-звірячому розправився невідомий чоловік, якого зараз розшукує поліція.

Читайте також: