УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Жодного Partiot не знищено!": Зеленський стер у попіл головну мрію загарбників

Аліна Дембіцька
18 червня 2023, 23:20 оновлено 18 червня, 23:22
66
Український гарант наголосив, що всі системи ППО працюють та збивають російські ракети.
Владимир Зеленский, ЗРК Patriot
Зеленський стер у попіл головну мрію загарбників / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники не знищили жодного комплексу Patriot. Наразі всі системи перебувають на бойовому чергуванні і успішно збивають російські ракети. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Хто б там в Росії не розказував, нібито наші Patriot знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного Patriot не знищено!", - наголосив президент.

Як підкреслив український гарант, єдине, що має нині хвилювати країну-агресорку Росію, – те, як підготувати своє суспільство до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

"Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи. Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед", - сказав президент.

Путін зганьбився заявою про знищення Patriot

Нещодавно президент країни-агресорки Росії Володимир Путін заявив, що окупанти нібито знищили в Україні аж 5 комплексів ППО Patriot, при цьому відомо про те, що ЗСУ поки мають у своєму розпорядженні лише дві батареї американських ЗРК.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито "знищення" дивізіонів Patriot свідчать про те, він не знає, з чого складаються ці системи. Ігнат запевнив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot продовжує функціонувати.

Раніше Главред розповідав, що війська протиповітряної оборони України на початку травня вперше збили балістичні ракети "Кинджал" у небі над Києвом. Головну роль у відбитті повітряної атаки держави-окупанта Росії відіграли американські зенітні ракетні комплекси Patriot. Пропаганда Москви довго розповідала, якими, мовляв, "незламними" є її ракети "Кинджал", але ЗСУ довели – їх можна збивати.

Дивіться відео про те, коли Україна отримає більше Patriot:

Вас може зацікавити:

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

"Жодного Partiot не знищено!": Зеленський стер у попіл головну мрію загарбників

"Жодного Partiot не знищено!": Зеленський стер у попіл головну мрію загарбників

23:20 Україна
Не добігли до укриття: окупанти в Білопіллі вбили чоловіка та його 4-річного сина

Не добігли до укриття: окупанти в Білопіллі вбили чоловіка та його 4-річного сина

22:27 Україна
"Ми сповнені рішучості": ЗСУ можуть розраховувати на допомогу від ЄС - єврокомісар

"Ми сповнені рішучості": ЗСУ можуть розраховувати на допомогу від ЄС - єврокомісар

20:50 Світ
Всі головні новини

Останні новини

23:20

"Жодного Partiot не знищено!": Зеленський стер у попіл головну мрію загарбників

22:28

"Назавжди лишився живим": сестра "Да Вінчі" розповіла, як переживає втрату братаВідео

22:27

Не добігли до укриття: окупанти в Білопіллі вбили чоловіка та його 4-річного синаФотоВідео

21:59

Ще один малюк в клані: Кортні Кардашьян оголосила про вагітність

21:22

Ридала навзрид: тато військовий раптово приїхав на випускний своєї дочкиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:50

"Ми сповнені рішучості": ЗСУ можуть розраховувати на допомогу від ЄС - єврокомісарВідео

20:11

У розвідці розповіли, скільки насправді двійників є у ПутінаВідео

20:09

Оптична ілюзія для найуважніших: лише 1% людей знайде зайця

20:05

Вірменський друг Путіна потрапив до бази "Миротворець"

Реклама
19:59

"Не могла встати хвилин 15": Камалія розкрила подробиці своєї страшної травмиВідео

19:56

Патова ситуація для російських окупантівПогляд

19:15

"Сльози щастя": Макс Чмерковський показав перші фото з пологового будинку

18:52

Війна ПВК Вагнера з Шойгу: експерт назвав друзів Пригожина в міноборони РФВідео

18:34

Нещодавно одружився і був єдиним сином: росіяни вбили військового медикаВідео

18:34

Як правильно – військовий чи воєнний: Авраменко розклав все по поличкахВідео

18:27

"Син, народжений серцем": Мірошнченко вперше показала прийомного сина

17:50

Мобілізація студента або аспіранта: юрист назвав головну умову

17:16

Горить військовий госпіталь: у Брянську спалахнула потужна пожежаВідео

16:51

Загроза удару з півночі: РФ стягнула до Білорусі техніки на дві дивізії — ТукаВідео

16:43

В Україні зросли ціни на основні продукти: як сильно і що сталося

Реклама
16:18

Що спочатку кладуть в зелений борщ – щавель чи яйця: несподівана відповідь здивує наповалВідео

15:59

Анастасія Волочкова зібралася заміж за ловеласа і любителя бабусь Шаляпіна

15:56

РФ видає крах за перемогу: Кулеба розніс маячню Пєскова щодо "демілітаризації" України

15:30

Втік з лікарні, щоб знайти кохану: зворушлива історія порятунку подружжя

14:57

Гороскоп на завтра 19 червня 2023: Близнюкам - ніякого алкоголю, Козерогам - райВідео

14:36

"Травма голови та кома" : у ФРН висміяли фейк РФ про "поранення" Буданова

14:23

Абрамович не хоче передавати Україні гроші від продажу "Челсі" - The Daily MailВідео

14:06

Окупанти заявили, що ЗСУ взяли під оперативний контроль П'ятихатки на Запоріжжі

13:53

"Капець, Льоша. Ти облажався": Каменських прокоментувала вступ Потапа в ТрОВідео

13:48

"Як Лоліта": Кіркоров, який перекроїв себе до невпізнання, почав лякати людейВідео

13:43

Контрнаступу ЗСУ поки не буде: у розвідці Естонії назвали причину і терміни

13:26

"Типове шахрайство": в ОП різко відповіли на зустріч Путіна з лідерами Африки

13:25

Стало відомо, де перебувала "екс-ВІА Гра" Мейхер, яка одружена з росіяниномВідео

12:53

ЗСУ за два тижні просунулися на Авдіївському напрямку на понад кілометр

12:47

"А, а, а де він?": Путін в припадку заїкання видав фейк про ЗалужногоВідео

12:22

Дженніфер Лопес зробила собі кардинально новий імідж: що змінилося

12:18

Z-патріоти накинулися на Путіна через "мирні договори" з УкраїноюВідео

12:13

"Відправив туди торт з фекалій": Остапчук виправдався за вечірку для росіян

11:52

Запаху старості можна сказати "прощавай": як зробити, щоб в шафі приємно пахлоВідео

11:45

ЗСУ досягли успіху в наступі, РФ зазнає великих втрат – британська розвідка

Реклама
11:35

"Треба їхати на танках": в РФ розплювалися жовчю через недопуск до ОлімпіадиВідео

11:21

"Ракети можуть долетіти і до Лісабона": посол України закликав Захід розширити допомогу ЗСУ

10:45

Вражаючий результат: жінка розповіла про забутий метод боротьби з бур'янамиВідео

10:44

У Сердючки оцінили скандал з концертом у Греції під конферансом ОстапчукаВідео

10:38

Грошовий гороскоп на тиждень з 12 по 18 червня: кому судилося розбагатітиВідео

10:05

"Викинули на звалище історії": Путін поскаржився, що Україна ігнорує його "мирний план"Відео

10:01

За що в Україні можуть "заморозити" пенсії: чому і як розблокувати картуВідео

09:14

Це війна на виснаження: що означає заява генсека НАТОПогляд

09:07

Потужна "бавовна" під Генічеськом: склад БК окупантів детонував кілька годинВідео

08:57

Гороскоп на тиждень 19 - 25 червня: на кого чекає фантастичний часВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти