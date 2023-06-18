"Жодного Partiot не знищено!": Зеленський стер у попіл головну мрію загарбників

Український гарант наголосив, що всі системи ППО працюють та збивають російські ракети.

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Зеленський стер у попіл головну мрію загарбників / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники не знищили жодного комплексу Patriot. Наразі всі системи перебувають на бойовому чергуванні і успішно збивають російські ракети. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Хто б там в Росії не розказував, нібито наші Patriot знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного Patriot не знищено!", - наголосив президент.

Як підкреслив український гарант, єдине, що має нині хвилювати країну-агресорку Росію, – те, як підготувати своє суспільство до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

"Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи. Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед", - сказав президент.

Путін зганьбився заявою про знищення Patriot

Нещодавно президент країни-агресорки Росії Володимир Путін заявив, що окупанти нібито знищили в Україні аж 5 комплексів ППО Patriot, при цьому відомо про те, що ЗСУ поки мають у своєму розпорядженні лише дві батареї американських ЗРК.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито "знищення" дивізіонів Patriot свідчать про те, він не знає, з чого складаються ці системи. Ігнат запевнив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot продовжує функціонувати.

Раніше Главред розповідав, що війська протиповітряної оборони України на початку травня вперше збили балістичні ракети "Кинджал" у небі над Києвом. Головну роль у відбитті повітряної атаки держави-окупанта Росії відіграли американські зенітні ракетні комплекси Patriot. Пропаганда Москви довго розповідала, якими, мовляв, "незламними" є її ракети "Кинджал", але ЗСУ довели – їх можна збивати.

Дивіться відео про те, коли Україна отримає більше Patriot:

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