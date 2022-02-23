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Ні евакуацій лікарень, ні евакуацій шкіл: в СБУ викрили для українців гучні фейки

23 лютого 2022, 17:46

Перелік "вкидань" досить великий, але всі вони – не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України, кажуть отрудники СБУ.

СБУ
В СБУ викрили для українців гучні фейки / пресслужба СБУ

В український інформаційний простір вкидають завідомо неправдиві масові повідомлення - про нібито наказ МОЗ щодо евакуації київських лікарень - з вивезенням людей і обладнання в західні регіони. Про це повідомляють співробітники СБУ на своїй сторінці Facebook.

Крім того, кажуть співробітники спецслужби, поширюється інший фейк ‒ "наказ" Міносвіти і науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також поширюється дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян з "порадами" покинути зону операції об'єднаних сил.

"Ми закликаємо громадян користуватися тільки перевіреною інформацією з офіційних джерел і не поширювати чутки. Завдання агресора - посіяти паніку, наша ‒ зберігати спокій і не піддаватися на будь-які провокації", - йдеться в тексті повідомлення СБУ.

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Нагадаємо, раніше російські військові повідомили про те, що нібито знищили диверсантів, які проникли з території України.

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"В результаті зіткнення п'ять порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищені", - заявляли російські військові.

В Україні заявили, що повідомлення про знищення в Росії української диверсійно-розвідувальної групи не відповідають дійсності. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на українських військових.

"Українських військових у Ростовській області немає", - цитуються слова представників ЗСУ.

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