Мобілізація 500 тисяч: військовий експерт пояснив, чи варто побоюватися путінського "гарматного м'яса"

У парадигмі ведення війни Кремлем, як каже військовий експерт Олег Катков, жива сила аж ніяк не вважається будь-яким значущим ресурсом.

Військовий експерт пояснив, чи варто побоюватися путінського "гарматного м'яса" / скріншот з відео, УНІАН

Яку б кількість людей диктатор Путін не мобілізовував у свою армію (була інформація про 500 тисяч осіб), його генерали все одно будуть використовувати їх як гарматне м'ясо. Про це в інтерв'ю Главреду заявив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

"Об'єктивно вони оголосили, що план мобілізації розрахований на чотири роки. Тобто це не свідчить про ситуативне рішення щодо війни в Україні. Добре відомо про існування певних формул боєздатності війська. Тобто скільки воно має техніки, якої ця техніка якості тощо. Залежно від цього, значно меншою армією можна стримувати більшу, або ж вести проти неї успішні бойові дії. Якщо є некомплект техніки, її якість незадовільна, тоді збільшується кількість живої сили, яка також є бойовими одиницями. І за рахунок живої сили, а саме кількості особового складу нівелюється недолік в гарматах, танках, бронемашинах піхоти, навігації. Фактично, у будь-якої армії такі недоліки нівелюються кількістю живої сили з розумінням того, що це" гарматне м'ясо", витратний матеріал, тому що в парадигмі ведення війни Кремлем жива сила не вважається ресурсом. Тобто це ресурс, якого РФ абсолютно не шкода", - сказав він.

Нова хвиля путінської мобілізації

Видання The Times з посиланням на західну розвідку писало, що в Росії можуть офіційно оголосити початок другої хвилі мобілізації вже найближчим часом, а нова масштабна атака на Україну, ймовірно, трапиться вже в квітні 2023 року.

Як повідомляв Главред, аналітики Американського Інституту вивчення війни також вважають, що в 2023 році країна-агресор Росія може готуватися до чергового великому наступу у війні проти України. На думку експертів, є як мінімум три варіанти розвитку подій.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що окупант Росія готує нову хвилю мобілізації, яка може бути оголошена вже незабаром. За оцінками ГУР, Москва планує мобілізувати 500 тисяч осіб. Стратегічні плани РФ - створити армію чисельністю близько 2 мільйонів чоловік.

Війна Росії проти України: