Загроза "Мінська-3" та вихід до Криму: Рустамзаде зробив прогноз про війну навесні

Україні потрібно переходити на військові рейки і виснажити Росію у військовому та економічному плані на 20-30%, вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде.

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Україна навесні може отримати сильну позицію і сказати "ні" нав'язуванню "Мінська-3" - Рустамзаде / Колаж Главред

Україні до весни потрібно серйозно наростити свої військові можливості і виснажити агресора Росію, щоб навесні підійти до окупованого Криму і ставити для себе завдання щодо звільнення всіх територій. Інакше Києву будуть нав'язувати "Мінськ-3" і завершення війни політичним шляхом. Про це заявив азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що якщо Україна серйозно підготується до весняної наступальної кампанії, то сильна позиція допоможе Києву не тільки вийти до Криму і підкріпити свої наміри щодо виходу на кордони 1991 року, а й відмовитися від примусів до підписання "Мінська-3".

"Всі хочуть бути з переможцями. Якщо Україна вийде на хороший рівень виснаження противника, у Байдена не буде вибору, адже йому, як і іншим політичним елітам, захочеться долучитися до перемоги. Для кожного тоді буде честю внести посильний внесок у вашу перемогу. Сценарій, за якого Україна підготується до весни, не призведе одразу до перемоги у війні. Але тоді у вас буде сильна позиція, яка дозволить сказати "ні" примусам до "Мінська-3" і демонструвати наміри повернути не тільки Крим, але й вийти до кордонів 1991 року", - зазначив Рустамзаде.

Дивіться відео, в якому Рустамзаде зробив прогноз про війну навесні:

За його словами, такий сценарій можливий у тому випадку, якщо Україні вдасться виснажити Росію на 20-30%.

"Це можливо тільки в тому випадку, якщо українській армії вдасться виснажити військовий і економічний потенціал на 20-30%. Дуже складне завдання, але його реалізація можлива.Україна зараз застосовує на фронті 500 дронів, а уявіть, як розвиватимуться події, якщо їх буде 5 000. Для досягнення успіху держава і суспільство повинні попрацювати так, щоб за три місяці вдалося наростити виробництво дронів в 10 разів. І поки що ви з цим спізнюєтеся. Україні потрібно переходити на військові рейки", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Ситуація в Криму

Контроль Росії над Кримом - під питанням, написали журналісти американського видання Politico. Вони акцентували увагу на тому, що через атаки ЗСУ російські війська змушені виводити із окупованого півострова більшу частину кораблів Чорноморського флоту. Сам флот без Криму буде недієздатним.

7 жовтня у Криму прогриміли вибухи. Над окупованим Джанкоєм піднявся дим. "Приліт" був по одному з військових об'єктів російських окупантів.

У Мережі дізналися про удар по базі РФ у Криму. Там написали, що удар був по секретній базі ГРУ. В результаті атаки ліквідовано 21 російського спецназівця. Пізніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили удар по окупантах.

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