Росіяни змогли просунутися вперед у районі Авдіївки: в ISW назвали мету РФ

Аналітики відзначають, що російські війська змогли здійснити просування на півночі Авдіївки.

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Росіяни змогли просунутись на півночі міста Авдіївка / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська змогли просунутись на Авдіїівському напрямку бойових дій. Мета ворога полягає в перерізанні головної лінії постачання українських військових в Авдіївці. Про це йдеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

"Російські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 лютого", — йдеться у повідомленні.

За даними геолокаційних кадрів від 11 лютого, російські військові змогли просунутись вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського.

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Крім того, так звані російські "воєнкори" повідомляли про те, що військові армії РФ просувалися вулицями Тимірязєва та Сільгосптехніки на північ від Авдіївки та біля Первомайського. Однак аналітики ISW не знайшли візуальних доказів цьому.

В ISW відзначили, що Збройні сили РФ продовжують наступальні операції з метю перерізати головнну лінію постачаття українських військ в Авдіївці.

Командувач ОСУВ"Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що російські війська почаи частіше використовувати групи бронетехніки в ході наступальних дій на Таврійському напрямку.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Авдіївці тривають інтенсивні бої. Противник намагається захопити стратегічно важливі логістичні маршрути по яким здійснюється постачання Сил оборони України в місті. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

У Міноборони Великої Британії вказують на те, що Авдіївка залишається головною точкою інтересу для російських сил, і тому окупанти планують продовжувати наступальні дії в цьому районі.

Незважаючи на значні втрати, російська армія, ймовірно, дійшла до межі, коли вона може захопити Авдіївку або те, що залишилося від неї.

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