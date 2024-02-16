Кілька бійців ЗСУ потрапили в полон: Тарнавський про актуальну ситуацію в Авдіївці

Авдіївка станом на 16 лютого залишається найгарячішою точкою лінії фронту. Захисники України борються всіма можливими способами.

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Тарнавський про актуальну ситуацію в Авдіївці / колаж: Главред, фото: Костянтин і Влада Ліберови, скріншот

В Авдіївці тривають важкі бої. Противник продовжує артилерійські обстріли і масовані бомбові удари, практично стираючи місто з лиця землі. Про це повідомив командир ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму телеграм-каналі.

За словами бригадного генерала, ворог відправляє на штурм усі свої резерви і перекидає їх з інших напрямків, щоб продавити нашу оборону. Сили оборони України продовжують стримувати ворожі війська, які, своєю чергою, переважають і в особовому складі, і в артилерії, і в авіації.

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Воїни України від початку доби відбили 30 атак. Агресор завдав 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Крім Авдіївки, атаки торкнулися ще 20 населених пунктів.

Також зі зруйнованих позицій українські воїни виходять за допомогою маневрів і закріплюються на нових рубежах. Командир Транавський акцентує увагу на тому, що головним пріоритетом залишається збереження життя наших бійців.

Однак, під час одного з виходів, кілька захисників України потрапили в полон.

"На превеликий жаль, під час одного з виходів, кілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", - повідомив генерал.

До того ж він додав, що особливо ускладнена наразі евакуація поранених, однак за можливості вона все одно відбувається. Також захисникам перекидаються необхідні резерви, боєприпаси. Підрозділи отримують певні рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки.

Водночас на коксохімічному заводі тривають пожежі, окупанти підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумної смоли.

"Для розуміння масштабів наступу противника і його "сточування". Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку. Лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків і 481 бойову бронемашину (за період 1 січня - 15 лютого 2024 р.). Авдіївська оборонна операція триває. Ворог платить найвищу ціну", - резюмував Тарнавський.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій пояснив важливість утримання Авдіївки і підкреслив, що навіть у найважчих умовах на полі бою головний пріоритет - це збереження життя українських військових.

Також, станом на 16 лютого 2024 року російські військові без зупинки наступають на Авдіївському напрямку, незважаючи на те, що втрати противника в сім разів перевищують українські. Про це повідомив військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко в ефірі Апостроф TV.

До того ж, окупанти під час штурмів Авдіївки зазнають значних втрат як у техніці, так і в особовому складі. Росія не рахується зі своїми втратами, заради захоплення міста жене в м'ясорубку елітні війська. Про це розповів прес-офіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

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