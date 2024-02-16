В Авдіївці росіян не меншає: РФ кидає в м'ясорубку еліту армії - пресофіцер 3 ОШБр

Українські військові змогли "максимально сточити дві російські бригади", повідомив пресофіцер 3-ї бригади Олександр Бородін.

https://glavred.net/ukraine/v-avdeevke-rossiyan-ne-stanovitsya-menshe-rf-brosaet-v-myasorubku-elitu-armii-3-oshbr-10542428.html Посилання скопійоване

Війська РФ втрачають велику кількість техніки та особового складу / Колаж: Главред, фото: instagram.com / libkos, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Окупанти під час штурмів Авдіївки зазнають значних втрат як у техніці, так і в особовому складі. Росія не рахується зі своїми втратами, заради захоплення міста жене у м'ясорубку елітні війська. Про це розповів пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

"Вони (росіяни - ред.) під час штурмів втрачають велику кількість броньованої техніки, вони втрачають велику кількість особового складу саме регулярних бригад Російської Федерації та спецназу ГРУ. Тобто це люди навчені, це не "зеки". По факту, частина з них - це еліта російської армії, але вони йдуть всі в м'ясорубку. Тому я вважаю, що в них є якась принципова позиція, незважаючи на будь-які наслідки для себе, вони повинні забрати Авдіївку", - розповів Бородін.

За його словами, серед загиблих і поранених є і висококваліфіковані бійці російських регулярних бригад і спецназу ГРУ. Українські військові зуміли максимально знищити дві російські бригади.

відео дня

"Так, що вони були вже не БГ, тобто не мали достатньої бойової готовності. Проте їм постійно дають резерви, тобто менше не стає ворога", - підкреслив військовий.

Бої за Авдіївку

Як повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку на Донеччині тривають інтенсивні бої, а окупанти здійснюють масовані бомбардування та штурми на місто. Збройні сили України використовують всі доступні засоби для стримування ворога та ведуть планове підсилення підрозділів. Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові не заблоковані, а деякі підрозділи вийшли з позицій для збереження життя воїнів.

Також військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомили, що російські війська продовжують наступ на Авдіївку, незважаючи на великі втрати. За даними Коваленка, росіяни планують наступ на півдні, але зараз концентруються на Авдіївці, спрямовуючи у напрямку міста до 55-60 тисяч осіб. Втрати ворога становлять 1 до 5-7 у порівнянні з українськими.

Крім цього, російські окупанти продовжують наступ на Авдіївку, але українські військові сміливо захищають місто. За словами речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова, місія ЗСУ полягає в захисті кожного українського населеного пункту, незалежно від його назви.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.