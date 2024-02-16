УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Авдіївці росіян не меншає: РФ кидає в м'ясорубку еліту армії - пресофіцер 3 ОШБр

Руслана Заклінська
16 лютого 2024, 21:42оновлено 16 лютого, 22:35
Українські військові змогли "максимально сточити дві російські бригади", повідомив пресофіцер 3-ї бригади Олександр Бородін.
В Авдіївці росіян не меншає: РФ кидає в м'ясорубку еліту армії - пресофіцер 3 ОШБр
Війська РФ втрачають велику кількість техніки та особового складу / Колаж: Главред, фото: instagram.com / libkos, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Окупанти під час штурмів Авдіївки зазнають значних втрат як у техніці, так і в особовому складі. Росія не рахується зі своїми втратами, заради захоплення міста жене у м'ясорубку елітні війська. Про це розповів пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

"Вони (росіяни - ред.) під час штурмів втрачають велику кількість броньованої техніки, вони втрачають велику кількість особового складу саме регулярних бригад Російської Федерації та спецназу ГРУ. Тобто це люди навчені, це не "зеки". По факту, частина з них - це еліта російської армії, але вони йдуть всі в м'ясорубку. Тому я вважаю, що в них є якась принципова позиція, незважаючи на будь-які наслідки для себе, вони повинні забрати Авдіївку", - розповів Бородін.

За його словами, серед загиблих і поранених є і висококваліфіковані бійці російських регулярних бригад і спецназу ГРУ. Українські військові зуміли максимально знищити дві російські бригади.

відео дня

"Так, що вони були вже не БГ, тобто не мали достатньої бойової готовності. Проте їм постійно дають резерви, тобто менше не стає ворога", - підкреслив військовий.

Бої за Авдіївку

Як повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку на Донеччині тривають інтенсивні бої, а окупанти здійснюють масовані бомбардування та штурми на місто. Збройні сили України використовують всі доступні засоби для стримування ворога та ведуть планове підсилення підрозділів. Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові не заблоковані, а деякі підрозділи вийшли з позицій для збереження життя воїнів.

Також військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомили, що російські війська продовжують наступ на Авдіївку, незважаючи на великі втрати. За даними Коваленка, росіяни планують наступ на півдні, але зараз концентруються на Авдіївці, спрямовуючи у напрямку міста до 55-60 тисяч осіб. Втрати ворога становлять 1 до 5-7 у порівнянні з українськими.

Крім цього, російські окупанти продовжують наступ на Авдіївку, але українські військові сміливо захищають місто. За словами речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова, місія ЗСУ полягає в захисті кожного українського населеного пункту, незалежно від його назви.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка війна Росії та України бої за Авдіївку ситуація в Авдііївці
Реклама

Головне за день

"РФ вже програла війну": Макрон пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною

"РФ вже програла війну": Макрон пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною

00:06 Політика
Кілька бійців ЗСУ потрапили в полон: Тарнавський про актуальну ситуацію в Авдіївці

Кілька бійців ЗСУ потрапили в полон: Тарнавський про актуальну ситуацію в Авдіївці

23:01 Україна
Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

21:54 Політика
Всі головні новини

Популярне

Мене вже посадили : Олексія Паніна заарештували в РФ 10523

"Мене вже посадили": Олексія Паніна заарештували в РФ

Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали : заступник командира 3 ОШБр 6448

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

Олексій Навальний помер у російській в'язниці 3257

Олексій Навальний помер у російській в'язниці

В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмова 3160

В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмова

Последние новости

00:06

"РФ вже програла війну": Макрон пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною

16 февраля, пятница
23:42

Як зняти суперклей зі шкіри за хвилини: прості способи, які допоможуть за хвилини

23:07

400 танків та тисячі солдатів: Авдіївка стає могильником для РФ - розвідка Британії

23:01

Кілька бійців ЗСУ потрапили в полон: Тарнавський про актуальну ситуацію в Авдіївці

22:55

Чому Росія отримує зброю швидше: Данілов повідомив про план "Б" для України

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:00

Майже 50 тисяч: фани бісяться через ціни на європейський концерт Адель

21:54

Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

21:52

Марк Фейгін. Навального вбили за наказом Путіна, виконувала ФСБВідеоблоги

21:47

Чекаю на гістологію: зірка Мастер Шефа розповіла про утворення та операцію

Реклама
21:42

В Авдіївці росіян не меншає: РФ кидає в м'ясорубку еліту армії - пресофіцер 3 ОШБр

21:38

Висока кухня та осінь кулінара: рецензія на фільм "Смак пристрасті"Видео

21:04

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу

21:01

"Критичний момент": у США готують нове рішення про допомогу Україні

20:57

"Час йде. Годинник тікає": Байден використав Навального, щоб натиснути на Конгрес

20:06

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

20:05

"Не переоційте Росію та недооцінюйте Україну": Столтенберг зробив важливу заяву

19:44

"Є важлива місія": в Генштабі оцінили можливість виведення військ з Авдіївки

19:38

В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10

19:35

В Україні стрімко і швидко дорожчає популярний овоч: із чим це пов'язано

19:32

Parimatch проти РБК: у компанії наголошують на упередженості суду новости компании

Реклама
19:27

"Путін - чисте зло": Машкова відреагувала на смерть Навального

19:10

Місячний календар на 17 лютого: чому варто бути обережним

19:10

Мюнхенська безпекова конференція 2024: виклики і очікування для Українимнение

19:06

"Росіяни мають дві мети": Буданов розкрив плани Путіна у війні проти України

19:02

Екстремальна експедиція у шахту: чим здивує новий випуск "Світ навиворіт. Україна"

18:39

"Дайте їм лопату в руки": Мін'юст про мобілізацію засуджених

18:26

Зібрали 70 тисяч солдатів РФ: в ЗСУ повідомили про нову "гарячу точку" на фронті

18:21

"Путін йтиме далі": у США назвали катастрофічні наслідки відмови в допомозі Україні

18:14

Чи будуть ТЦК ночами ходити по квартирах і будинках: адвокат дав роз'яснення

18:06

1+1 media спільно зі Smart Angel запускають освітній мінісеріал про медіаграмотність

18:00

Французький флорист розповів, чому потрібно класти кубик цукру у вазу з квітами

17:42

Скільки має бути подушок на подружньому ліжку: що говорять прикмети

17:42

Росіяни запустили по Україні 24 ракети із КНДР: деталі найбільшої ракетної атаки

17:36

Російського актора запідозрили в підтримці України

17:27

"Путін боїться інакомислення": ЄС звинувачує російський режим в смерті Навального

17:20

Для чого дерева фарбують у білий колір: на це є 2 причини

17:17

У Путіна запустили великий план проти України: Данілов зробив заяву

17:17

Останнє розслідування Навального, після якого його посадили: розкрив правду про Путіна

17:15

Від чого серце розтривожиться: що подивитися з нових мелодрам і класики кіноВидео

17:06

Україна втратить мільярди протягом 2 тижнів: Гетманцев про блокування кордонів

Реклама
16:51

"Ситуація стає критичною": в ЗСУ розповіли про бої в міській забудові Авдіївки

16:24

"Заблокованих підрозділів немає": Тарнавський розкрив деталі боїв в Авдіївці

16:17

Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб: у FT назвали терміни і деталі

16:03

"Руйнують все живе": Зеленський відреагував на бої в Авдіївці

15:58

Церковне свято 17 лютого: чому цього дня потрібно прибрати вдома

15:51

Путін і смерть Навального "в потрібний час"мнение

15:51

РФ кинула 15 тисяч росіян в Авдіївку: у ЗСУ розкрили втрати окупантів і дані розвідки

15:40

"Не думаю, що ми зможемо за 48 годин вивести всі війська з Авдіївки" - Жданов

15:32

Лише той, хто має "яструбиний зір", знайде печиво за 9 секунд: складна загадка

15:23

"Поплатився життям за опір": світові лідери оцінили смерть Навального

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти