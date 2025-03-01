'Немає де жити': постраждалий розповів розповів про удари БпЛА по Харкову

Внаслідок масованої атаки дронами по Харкову постраждало 12 людей.

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РФ завдала масованого удару по трьох районах Харкова / Колаж: Главред, фото: Харківська обласна прокуратура

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Росіни вдарили дронами по Харкову

Внаслідок атаки безпілотників відомо про постраждалих

У ніч на 1 березня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по трьох районах Харкова. Житель міста Анатолій Садовський розповів у відео Ґвара Медіа, що трапилося з його житлом цієї ночі.

"Я прокинувся, коли вже удар стався. У нас вікна повилітали. Мені трошки лоба порізало. А так пил стоїть, нічого не видно. Швидко одяглися, взяли документи і вискочили на двір", - каже Анатолій. відео дня

За його словами, внаслідок удару ворожих БпЛА він втратив свою домівку.

"Немає де жити. Зранку спробую до сина переїхати. Він квартиру винаймає. А так більше немає де... Жити більше немає де", - сказав житель Харкова.

Тим часом в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 12, серед них є діти.

У повідомленні йдеться, що у Шевченківському районі міста зафіксовано влучання БпЛА в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка.

Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста.

"Постраждали чотири жінки - пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу", - повідомили у прокуратурі.

У Київському районі безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам.

Ще один ворожий дрон поцілив у двоповерхове комерційне приміщення, пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини та інша цивільна забудова. Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС.

У Новобаварському районі міста російський ударний дрон поцілив у приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по території України - останні новини

Нагадаємо, окупанти у ніч на суботу, 1 березня, запустили по Україні 154 ударні дрони та безпілотники-імітатори. Українська протиповітряна оборона збила 103 ворожі дрони, 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Відомо, що у Харкові внаслідок удару дронів були пошкоджені медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури

Також вчора ввечері окупанти атакували Одещину ударними дронами. Одна людина загинула, ще три – постраждали.

На Київщині внаслідок нічного удару дронів пошкоджено п’ять приватних будинків в Обухівському районі. У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

Як писав Главред, у ніч на 28 лютого РФ запустила по Україні понад 200 дронів – постраждали чотири області. Ворожі дрони збивали в межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської та низки інших областей.

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