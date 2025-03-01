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Україну атакували півтори сотні дронів, постраждали 4 області: всі деталі

Альона Вороніна
1 березня 2025, 10:23
73
Внаслідок нічної атаки були пошкоджені будинки, торговельний центр, магазини. Також ворожий дрон влетів у медичний заклад в одному з обласних центрів.
Удар РФ по Одесской области
Наслідки удару РФ по Одеській області/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

  • Окупанти вночі запустили по Україні 154 ударні дрони
  • Було збито 103 дрони, 51 безпілотник був локаційно втрачений (без негативних наслідків)
  • Постраждали 4 області, у Харкові було влучання у приміщення медзакладу

Російські окупанти у ніч на суботу, 1 березня, запустили по Україні 154 ударні дрони та безпілотники-імітатори.

Українська протиповітряна оборона збила 103 ворожі дрони, 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків). Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

Ворожі дрони довелося збивати у 12 областях.

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

Удар РФ по Украине 1 марта 2025
Удар РФ по Україні 1 березня 2025/ Повітряні сили ЗСУ

У Харкові дрон влучив у приміщення медзакладу

У Харкові внаслідок удару дронів були пошкоджені медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури, розповіли в ДСНС України. Також через атаку була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота.

"Виникло чотири осередки пожеж. Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина. За попередніми даними, постраждало 7 осіб", – йдеться у повідомленні.

  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня ДСНС України

На Одещині загинула людина, ще 3 – постраждали

Також вчора ввечері окупанти атакували Одещину ударними дронами. У ДСНС розповіли, що одна людина загинула, ще три – постраждали.

Внаслідок удару загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства. Пожежники оперативно загасили вогонь.

  • Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Одеській області в ніч на 1 березня 2025 року ДСНС України

На Київщині пошкоджені приватні будинки

На Київщині внаслідок нічного удару дронів пошкоджено п’ять приватних будинків в Обухівському районі. У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади, розповіли у Київській ОВА.

Україну атакували півтори сотні дронів, постраждали 4 області: всі деталі
Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 лютого РФ запустила по Україні 166 дронів – стало відомо, скільки вдалося збити силам ППО. Дрони збивали в одинадцяти областях України.

Ввечері 27 лютого росіяни били "Шахедами" по Сумах. Було відомо про п'ять влучань в один район Сум. У міськраді написали, що відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків.

У ніч на 28 лютого РФ запустила по Україні понад 200 дронів – постраждали чотири області. Ворожі дрони збивали в межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської та низки інших областей.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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