Україну атакували півтори сотні дронів, постраждали 4 області: всі деталі

Внаслідок нічної атаки були пошкоджені будинки, торговельний центр, магазини. Також ворожий дрон влетів у медичний заклад в одному з обласних центрів.

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Наслідки удару РФ по Одеській області/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

Окупанти вночі запустили по Україні 154 ударні дрони

Було збито 103 дрони, 51 безпілотник був локаційно втрачений (без негативних наслідків)

Постраждали 4 області, у Харкові було влучання у приміщення медзакладу

Російські окупанти у ніч на суботу, 1 березня, запустили по Україні 154 ударні дрони та безпілотники-імітатори.

Українська протиповітряна оборона збила 103 ворожі дрони, 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків). Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

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Ворожі дрони довелося збивати у 12 областях.

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

Удар РФ по Україні 1 березня 2025/ Повітряні сили ЗСУ

У Харкові дрон влучив у приміщення медзакладу

У Харкові внаслідок удару дронів були пошкоджені медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури, розповіли в ДСНС України. Також через атаку була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота.

"Виникло чотири осередки пожеж. Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина. За попередніми даними, постраждало 7 осіб", – йдеться у повідомленні.

На Одещині загинула людина, ще 3 – постраждали

Також вчора ввечері окупанти атакували Одещину ударними дронами. У ДСНС розповіли, що одна людина загинула, ще три – постраждали.

Внаслідок удару загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства. Пожежники оперативно загасили вогонь.

На Київщині пошкоджені приватні будинки

На Київщині внаслідок нічного удару дронів пошкоджено п’ять приватних будинків в Обухівському районі. У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади, розповіли у Київській ОВА.

Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 лютого РФ запустила по Україні 166 дронів – стало відомо, скільки вдалося збити силам ППО. Дрони збивали в одинадцяти областях України.

Ввечері 27 лютого росіяни били "Шахедами" по Сумах. Було відомо про п'ять влучань в один район Сум. У міськраді написали, що відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків.

У ніч на 28 лютого РФ запустила по Україні понад 200 дронів – постраждали чотири області. Ворожі дрони збивали в межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської та низки інших областей.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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