Горів медзаклад після влучання дрона: окупанти масовано атакували Харків

Внаслідок удару пошкоджені медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші цивільні об’єкти.

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Окупанти масовано атакували Харків/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

РФ вночі масовано вдарила по Харкову дронами

Один "Шахед" влучив у 3-поверхову будівлю медзакладу, спалахнула пожежа на даху

Загалом у Харкові постраждали семеро людей

Російські загарбники у ніч на суботу, 1 березня, масовано атакували Харків. Армія країни-агресорки Росії запустила по обласному центру щонайменше 8 безпілотників.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що російські окупанти цілилися виключно по цивільній інфраструктурі.

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Внаслідок удару десятки будинків були пошкоджені, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів. Через одне з влучань БПЛА "Шахед" в центральній частині міста пошкоджено скління вікон в багатоквартирному житловому будинку, будівля автосалону і гіпермаркету.

Також проводилася евакуація понад 50 людей з медичного закладу, куди влучив ворог.

"Внаслідок ворожих ударів по Харкову п’ятьом постраждалим надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації", – зазначив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що з медичного закладу, у будівлю якого влучили окупанти, евакуйовано понад 60 пацієнтів. Він зазначив, що загалом по місту цієї ночі було завдано 9 ударів БПЛА типу "Шахед". Також він додав, що кількість постраждалих збільшилася до семи.

Постраждали 7 осіб, виникли 4 осередки пожеж

У ДСНС України розповіли, що сьогодні вночі російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області.

Внаслідок атаки були пошкоджені медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Також в ДСНС розповіли, що через атаку була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота.

"Виникло чотири осередки пожеж. Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина. За попередніми даними, постраждало 7 осіб", – йдеться у повідомленні.

Дрон "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 лютого РФ запустила по Україні 166 дронів – стало відомо, скільки вдалося збити силам ППО. Дрони збивали в одинадцяти областях України.

Ввечері 27 лютого росіяни били "Шахедами" по Сумах. Було відомо про п'ять влучань в один район Сум. У міськраді написали, що відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків.

У ніч на 28 лютого РФ запустила по Україні понад 200 дронів – постраждали чотири області. Ворожі дрони збивали в межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської та низки інших областей.

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