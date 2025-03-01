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Горів медзаклад після влучання дрона: окупанти масовано атакували Харків

Альона Вороніна
1 березня 2025, 07:49
524
Внаслідок удару пошкоджені медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші цивільні об’єкти.
Удар РФ по Харькову
Окупанти масовано атакували Харків/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

  • РФ вночі масовано вдарила по Харкову дронами
  • Один "Шахед" влучив у 3-поверхову будівлю медзакладу, спалахнула пожежа на даху
  • Загалом у Харкові постраждали семеро людей

Російські загарбники у ніч на суботу, 1 березня, масовано атакували Харків. Армія країни-агресорки Росії запустила по обласному центру щонайменше 8 безпілотників.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що російські окупанти цілилися виключно по цивільній інфраструктурі.

відео дня

Внаслідок удару десятки будинків були пошкоджені, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів. Через одне з влучань БПЛА "Шахед" в центральній частині міста пошкоджено скління вікон в багатоквартирному житловому будинку, будівля автосалону і гіпермаркету.

Також проводилася евакуація понад 50 людей з медичного закладу, куди влучив ворог.

"Внаслідок ворожих ударів по Харкову п’ятьом постраждалим надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації", – зазначив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що з медичного закладу, у будівлю якого влучили окупанти, евакуйовано понад 60 пацієнтів. Він зазначив, що загалом по місту цієї ночі було завдано 9 ударів БПЛА типу "Шахед". Також він додав, що кількість постраждалих збільшилася до семи.

Постраждали 7 осіб, виникли 4 осередки пожеж

У ДСНС України розповіли, що сьогодні вночі російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області.

Внаслідок атаки були пошкоджені медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Також в ДСНС розповіли, що через атаку була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота.

"Виникло чотири осередки пожеж. Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина. За попередніми даними, постраждало 7 осіб", – йдеться у повідомленні.

  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами у ніч на 1 березня ДСНС України

Горів медзаклад після влучання дрона: окупанти масовано атакували Харків
Дрон "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 лютого РФ запустила по Україні 166 дронів – стало відомо, скільки вдалося збити силам ППО. Дрони збивали в одинадцяти областях України.

Ввечері 27 лютого росіяни били "Шахедами" по Сумах. Було відомо про п'ять влучань в один район Сум. У міськраді написали, що відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків.

У ніч на 28 лютого РФ запустила по Україні понад 200 дронів – постраждали чотири області. Ворожі дрони збивали в межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської та низки інших областей.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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