УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не знають, що з цим "щастям" робити": у ЗСУ розповіли про наслідки "бавовни" в Джанкої

22 березня 2023, 08:32
У тимчасово окупованому Джанкої були знищені не тільки ракети "Калібр".
Вибух у Джанкої, Наталія Гуменюк
У ЗСУ розповіли про наслідки "бавовни" у Джанкої / скріншот YouTube

Вибухи в Джанкої на півночі тимчасово окупованого Криму призвели до пошкодження вузлової станції. Тепер окупанти не можуть її використовувати

В ефірі Радіо Свобода голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ця атака є "одним з елементів плану, що передує активним діям".

"Поки використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця попадання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якомога швидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними", - зазначила Гуменюк.

відео дня

Вибухи в Джанкої

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищено крилаті ракети Калібр, які транспортувалися залізницею. Про це раніше повідомили в Головному управлінні розвідки України.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив Російські крилаті ракети Калібр НК під час їх транспортування залізницею... Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії і готує український півострів Крим до деокупації", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що Калібр НК - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї - понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях, і понад 375 кілометрів по морських.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Джанкой
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:50

Капітуляція Путіна перед Сі

08:41

В'ятрович пояснив, чи штовхнув Путін Україну своєю агресією в обійми НАТОВідео

08:32

"Не знають, що з цим "щастям" робити": у ЗСУ розповіли про наслідки "бавовни" в ДжанкоїВідео

08:06

Найближчі тижні будуть "критичними": РФ готує ще один наступ на Україну - Білий дім

07:56

Чотири групи: кому в березні не підняли пенсіїВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:11

Вночі РФ атакувала Україну дронами: 16 "Шахедів" з 21 знищені силами ППО, є жертви серед цивільних

06:37

Путіну не вдалося домогтися бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном - ISW

06:20

Чому нам не передають західну авіаціюПогляд

06:10

3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками в квітні: буде феноменальний місяцьВідео

Реклама
05:32

Чому обсипається листя фікуса та як врятувати рослинуВідео

04:30

РФ використовувала "заготовлені ресурси" і більше не може проводити великі операції - СамусьВідео

03:35

"Після перемоги у війні Україні буде дуже важко": В'ятрович озвучив песимістичний сценарійВідео

03:20

Вітамінна бомба весни: рецепт найпростішого і дивовижного салату за 5 хвилинВідео

03:05

"Прилизана" Хайді Клум з'явилася на обкладинці глянцю в піджаку на голе тіло

02:35

Що добре росте поруч з цибулею: хитрому виверту позаздрять досвідчені городники

02:02

Жінка по всьому світу шукає взуття для свого 14-річного сина: що сталосяВідео

01:35

"На РФ чекає смута після поразки": Яковенко сказав, від чого залежить розпад РосіїВідео

00:51

5 найсуворіших заборон 22 березня, які можуть принести в будинок нещастя: прикмети на Сорок святихВідео

00:21

Чому потрібно їсти вівсянку кожен день: кишківник і серце скажуть спасибі

21 березня, вівторок
23:56

"В Москву приїхав новий володар": психолог розповів, як лідер КНР домінував та знущався з ПутінаВідео

Реклама
23:02

Вибухи можуть пролунати у 5 областях РФ: Світан попередив росіян про серйозну небезпеку для нихВідео

22:54

"Залишимося без літаків": Самусь оцінив шанси України на отримання західних винищувачівВідео

22:45

Зірка молодіжних комедій 2000-их потрапила в психіатричну клініку

22:38

Не витримав пропагандиста і знепритомнів: в прямому ефірі у Соловйова ледь не помер гістьВідео

22:10

Валерій Меладзе скоро стане новим іноагентом в РосіїВідео

22:07

Тяжкохвору російську актрису жорстоко обікрали близькі: винесли всеВідео

21:55

Продюсер Полякової заступився за співачку, яку обізвали клоуном та паразиткою

21:52

Є руйнування і постраждалі: РФ вдарила ракетами по ОдесіВідео

21:52

Кабаєва задерла ногу і показала, в якій вона форміВідео

21:35

Помер актор "Зоряних воєн" і "Гаррі Поттера"

21:21

Дістаємо футболки: синоптики повідомили про найпотужнішу "спеку" в УкраїніВідео

21:05

Путін і Сі зустрічалися даремноПогляд

21:01

Віталій Портников. У Джанкої красиво палають "Калібри"Відеоблоги

20:47

Видача повісток через "Дію": Федоров відповів на хвилююче питанняВідео

20:26

ЗСУ завершують навчання: ЗРК Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж планувалося - ПентагонВідео

20:17

Пропагандистка Скабєєва забилася в істериці через жарт Галкіна про її голову в руках Кіркорова

20:15

Чому 23 березня не можна говорити погано про померлих: прикмети, які можуть серйозно нашкодитиВідео

19:44

Врятував друга з 42-денного полону: під Бахмутом загинув доброволець з Нової ЗеландіїВідео

19:26

Легендарний радянський актор жорстко поставив росіян на місце: "Це ви мені винні!"Відео

19:20

Поки не видно, щоб Путін прийняв руку допомоги КитаюПогляд

Реклама
19:06

Підписали договір та зробили заяву про війну в Україні: підсумки зустрічі Путіна і Сі ЦзіньпінаВідео

18:37

"Зараз ми диктуємо росіянам": експерт розповів про великі проблеми Росії у війні з УкраїноюВідео

18:18

У свої 22 мужньо захищав рідну землю: у тяжких боях за Україну загинув молодий прикордонникВідео

18:12

Кума Олі Полякової розповіла, як Поплавський познайомив співачку з майбутнім чоловікомВідео

18:00

"Я намагаюся не перенасичувати уроки інформацією, щоб вони не були нудними" – Керекелиця Альона Вадимівна, вчитель початкових класів Онлайн-школи "Альтернатива". новости компании

17:56

Донбас, заморозка конфлікту і переговори: Самусь розкрив плани Кремля щодо війни в УкраїніВідео

17:54

Що робити, якщо ти весь в боргах: якраз і назавжди скинути камінь з плечей

17:47

Дивна смерть курсанта у Львові: хлопця могли довести до самогубства - ДБРВідео

17:33

"Їм не вистачило мізків у голові": Усик розповіла, які 2 речі окупанти вкрали з будинку під КиєвомВідео

17:19

Надзвичайно ароматні та дуже солодкі: 5 найкращих сортів огірків, які ніколи не гірчать

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти