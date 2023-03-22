"Не знають, що з цим "щастям" робити": у ЗСУ розповіли про наслідки "бавовни" в Джанкої

У тимчасово окупованому Джанкої були знищені не тільки ракети "Калібр".

У ЗСУ розповіли про наслідки "бавовни" у Джанкої / скріншот YouTube

Вибухи в Джанкої на півночі тимчасово окупованого Криму призвели до пошкодження вузлової станції. Тепер окупанти не можуть її використовувати

В ефірі Радіо Свобода голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ця атака є "одним з елементів плану, що передує активним діям".

"Поки використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця попадання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якомога швидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними", - зазначила Гуменюк.

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Вибухи в Джанкої

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищено крилаті ракети Калібр, які транспортувалися залізницею. Про це раніше повідомили в Головному управлінні розвідки України.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив Російські крилаті ракети Калібр НК під час їх транспортування залізницею... Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії і готує український півострів Крим до деокупації", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що Калібр НК - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї - понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях, і понад 375 кілометрів по морських.

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