"Не приїжджайте, вам тут не раді": Польща і ще три країни закриють в'їзд росіянам з 19 вересня

Росіянам забороняють в'їзд / ua.depositphotos.com

Польща, Естонія, Латвія і Литва закриває в'їзд росіянам в країну з 19 вересня. Про це розповів міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час пресконференції.

Як повідомив Урмас Рейнсалу, навіть якщо росіяни вже мають туристичні шенгенські візи, вони не зможуть потрапити в ці країни, а заборона також буде поширюватися і на такі візи, які видані іншими державами.

"Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо в правовому полі. У ніч з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через Шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу. Цей захід повинен сприяти зменшенню в'їзду громадян РФ. Не приїжджайте в Естонію, вам тут не Раді", - заявив Рейнсалу.

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Заборона видачі віз росіянам

Відзначимо, що в Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоб розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди.

Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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