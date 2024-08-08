Не Кримський міст: ЗСУ можуть змінити хід війни в Україні - куди потрібно вдарити

Ключовими цілями для ударів українських військ мають стати вузлові залізничні станції по яких здійснюється постачання російських військ, вважає політолог.

https://glavred.net/ukraine/ne-krymskiy-most-vsu-mogut-izmenit-hod-voyny-v-ukraine-kuda-nuzhno-udarit-10586906.html Посилання скопійоване

Стала відома нова стратегічна ціль для ударів ЗСУ / Колаж Главред, фото: Сергій Братчук/Telegram, СтратКом ЗСУ

Сили оборони України можуть вдарити по Кримському мосту для того, щоб знищити сакральний символ окупації Росією Криму, однак це не зможе змінити хід війни. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він зазначив, що з точки зору пропаганди, удар по Кримському мосту можна було б завдати до Дня Росії або річниці початку кримської авантюри, проте це не змінить перебіг війни.

"Якби українська армія стояла біля кримських перешийків, відрізавши сухопутний коридор, то це було б важливе завдання - вдарити по логістиці, зокрема по мосту і порому", - зазначив він.

Золотарьов зазначив, що оскільки противник вже проклав залізницю до Мелітополя, створив сухопутний коридор і може безперешкодно постачати Крим по суходолу, значення Кримського мосту зменшується.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

"Кримський міст - це сакральний символ захоплення Криму Росією, тому по ньому і б'ють. Але коли ATACMS у нас дефіцитні, витрачати їх для ударів по мосту - це, можливо, не найрозумніше заняття. Є цілі важливіші", - сказав політолог.

Він підкреслив, що враховуючи залежність російської армії від залізничного постачання, важливіше завдавати ударів по таких станціях, як Валуйки, де розвантажуються ешелони, а далі все перевозиться автотранспортом.

За його словами, це легітимні військові цілі, і наразі вони мають більше значення, ніж чергове руйнування кількох прольотів Кримського мосту, які можуть бути відновлені через три місяці.

Військові аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Вибухи в Криму - що відомо про удари ЗСУ по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, звільнити Кримський півострів буде значно легше, ніж повернути Донбас, завдяки стратегічним особливостям території. Для цього можна скористатися двома основними шляхами – Кримським мостом та сухопутним перешийком з боку Росії. Про це заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також висловився щодо можливості знищення Кримського мосту, побудованого російськими окупантами. Відповідаючи на запитання про це, він порадив звернутися до Генерального штабу Збройних сил України.

За даними експертів, Сили оборони України готуються завдати удару по Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою Росією, про що повідомляє Bild.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред