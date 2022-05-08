Не допливли: ЗСУ відправили на корм рибам підрозділ окупантів, які форсували Сіверський Донець

ЗСУ відправили на корм Рибам підрозділ окупантів / армія Інформ

ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів у Донецькій області.

Вони намагалися перебратися через річку Сіверський Донець, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"При спробі форсування річки Сіверський Донець в Донецькій області було знищено підрозділ однієї з БТГр 41 загальновійськової армії (в/ч 64128 Новосибірськ) Центрального ПО. Втрати серед особового складу склали: 8 загиблих, 16 поранених, 3 військовослужбовців", - розповів журналіст.

Нагадаємо, захисники України протягом 7 травня знищили ще 80 російських окупантів на південному напрямку. Також ЗСУ знищили 10 одиниць ворожої техніки.

читайте такожЇхали вбивати дітей – поплатилися життям: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофейТакож ми повідомляли, що 5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, Російський опорний пункт у селі був розгромлений.

На даний момент взято в полон 8 військовослужбовців різних російських підрозділів, в основному зі складу 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

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