"Не доїдуть до фронту": у ЗСУ є можливості нищити мобілізованих росіян "на підході" – експерт

Уже не Друга світова війна, і кількість особового складу не надає великої переваги у війні. Путіну не вдасться закидати ЗСУ гарматним м’ясом.
У російського диктатора Володимира Путіна не вийде закидати ЗСУ гарматним м’ясом, кидаючи у бій мобілізованих. У наш час перемога у війні вирішуватиметься не за рахунок чисельності військ, а за рахунок їхнього технічного забезпечення.
Тому 300 тисяч російських вояк, яких намагається мобілізувати на війну проти України Путін, ризикують повернутися додому у вигляді автомобілів "Лада" – тобто компенсаціями родинам за їхню загибель. Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, пише ТСН.
"Росіяни можуть застосовувати тактику Жукова років Другої світової – закидати гарматним м'ясом наші передові позиції. Але від Другої світової відмінність полягає в тому, що засоби ураження змінилися. Високотехнологічна зброя на озброєнні ЗСУ вдвічі перевищує російські і радянські зразки", – зазначає експерт.
Він нагадав, що РСЗВ HIMARS і САУ PzH-2000, які Україні надав Захід для захисту від Росії, стріляють на відстань 85 кілометрів. У той же час російські, а також радянські аналоги можуть вражати цілі лише на відстані 45 кілометрів.
ЗСУ можуть нищити окупантів далеко в тилу
Експерт звернув увагу, що українські військові можуть нищити "поповнення" російської армії навіть до того, як воно добереться до фронту. Технічні можливості дають змогу бити по загарбниках у їхньому тилу.
"Заїхали вони, умовно, в Луганську, Донецьку області – їх треба десь розквартирувати. Не кидати ж одразу всю цю масу на лінію фронту. Місця розквартирування стають відомі українській розвідці миттєво. В Луганській області тільки за останню добу накрили чотири місця базування", – пояснив Снєгирьов.
Тобто фактично місця розташування окупантів перебувають на відстані вогневого ураження ЗСУ. Тому серед загарбників слід чекати багато 200-х і 300-х, зазначає експерт.
Росіяни намагаються уникнути мобілізації
У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.
У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".
Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався території Естонії. Але там втікачу були не раді – його ловили із собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.
Тим часом у ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію. Кількість втікачів уже становить понад 190 тисяч. При цьому кордон росіянам доводилося перетинати по-різному. Хто покидав країну на автомобілі, хтось перетинав кордон на велосипеді, самокаті або пішки.
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