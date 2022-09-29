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"Не доїдуть до фронту": у ЗСУ є можливості нищити мобілізованих росіян "на підході" – експерт

29 вересня 2022, 02:10

Уже не Друга світова війна, і кількість особового складу не надає великої переваги у війні. Путіну не вдасться закидати ЗСУ гарматним м’ясом.

Мобилизация в РФ, российские военные, Дмитрий Снегирев
У ЗСУ є можливості нищити мобілізованих росіян "на підході" – експерт/ Telegram, Главред

У російського диктатора Володимира Путіна не вийде закидати ЗСУ гарматним м’ясом, кидаючи у бій мобілізованих. У наш час перемога у війні вирішуватиметься не за рахунок чисельності військ, а за рахунок їхнього технічного забезпечення.

Тому 300 тисяч російських вояк, яких намагається мобілізувати на війну проти України Путін, ризикують повернутися додому у вигляді автомобілів "Лада" – тобто компенсаціями родинам за їхню загибель. Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, пише ТСН.

"Росіяни можуть застосовувати тактику Жукова років Другої світової – закидати гарматним м'ясом наші передові позиції. Але від Другої світової відмінність полягає в тому, що засоби ураження змінилися. Високотехнологічна зброя на озброєнні ЗСУ вдвічі перевищує російські і радянські зразки", – зазначає експерт.

Він нагадав, що РСЗВ HIMARS і САУ PzH-2000, які Україні надав Захід для захисту від Росії, стріляють на відстань 85 кілометрів. У той же час російські, а також радянські аналоги можуть вражати цілі лише на відстані 45 кілометрів.

ЗСУ можуть нищити окупантів далеко в тилу

Експерт звернув увагу, що українські військові можуть нищити "поповнення" російської армії навіть до того, як воно добереться до фронту. Технічні можливості дають змогу бити по загарбниках у їхньому тилу.

"Заїхали вони, умовно, в Луганську, Донецьку області – їх треба десь розквартирувати. Не кидати ж одразу всю цю масу на лінію фронту. Місця розквартирування стають відомі українській розвідці миттєво. В Луганській області тільки за останню добу накрили чотири місця базування", – пояснив Снєгирьов.

Тобто фактично місця розташування окупантів перебувають на відстані вогневого ураження ЗСУ. Тому серед загарбників слід чекати багато 200-х і 300-х, зазначає експерт.

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався території Естонії. Але там втікачу були не раді – його ловили із собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

Тим часом у ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію. Кількість втікачів уже становить понад 190 тисяч. При цьому кордон росіянам доводилося перетинати по-різному. Хто покидав країну на автомобілі, хтось перетинав кордон на велосипеді, самокаті або пішки.

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