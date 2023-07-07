"Не для однієї категорії людей": Зеленський розповів, яким буде завершення війни

Перемога у війні проти РФ повинна настати для усіх українців. Тому війна завершиться не тоді, коли будуть звільнені усі українські території, а пізніше.

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Зеленський розповів, яким бачить завершення війни/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Офіс президента України

Війна країни-агресорки Росії проти України завершиться тоді, коли українські військові звільнять від російських окупантів усі землі нашої держави і коли додому повернуться всі полонені і депортовані українці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільній пресконференції із прем'єрміністром Чехії Петром Фіалою у Празі. Глава Української держави висловився щодо того, яким він бачить завершення війни в Україні.

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"Що таке перемога і що таке кінець війни? Це залежить від втрат: є люди, які втратили домівки, а є люди, які втратили своїх близьких. Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а щоб вона дійсно була для всіх", – зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що для повноцінної перемоги над країною-агресоркою РФ потрібно відновити територіальну цілісність та суверенітет нашої держави, повернути з російського полону українців, зокрема викрадених дітей. Також потрібно покарати російських вбивць за злочини, які вони вчинили в Україні. Зеленський наголосив, що "це головні речі, які об’єднують усіх нас".

У той же час прем'єрміністр Чехії Петр Фіала наголосив, що терміни завершення війни нікому невідомі, але коли це станеться, Україна повинна мати гарантії своєї незалежності.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри нешвидке просування, ініціатива на фронті – у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", – сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі.

Видання Washington Post повідомляло, що Україна може отримати від Америки касетні боєприпаси. Президент США Джо Байден вже ухвалив рішення про вилучення боєприпасів із запасів Пентагону.

Нагадаємо, за останню добу сили оборони України просунулися на понад кілометр на Бахмутському напрямку. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. При цьому російські окупанти чинять опір. Так, вони 318 разів били по українських бійцях зі ствольної та реактивної артилерії, здійснили три авіанальоти.

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