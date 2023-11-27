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Країни НАТО прийняли важливий крок: Україна отримає рекомендації для вступу до Альянсу

Марія Тупік
27 листопада 2023, 14:43
Столтенберг підкреслив, що Україна стане частиною НАТО за умови виконання всіх реформ.
НАТО, Столтенберг, Зеленський
Столтенберг розповів про вступ України до НАТО / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Глави МЗС НАТО мають намір узгодити рекомендації для України щодо вступу в Альянс. Як повідомляє The Guardian, таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції.

Повідомляється, що вже відома дата - це може статися 28-29 листопада на зустрічі в Брюсселі.

"Союзники згодні з тим, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі НАТО-Україна ми узгодимо рекомендації для українців реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО", — сказав він.

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Столтенберг підкреслив, що Україна стане частиною НАТО за умови виконання всіх реформ. Проте всі союзники як і раніше згодні з тим, що повноправне членство залишається неможливим в розпал війни, навіть незважаючи на те, що тривають, спроби зблизити Україну і НАТО.

Також він підкреслив, що на найближчому засіданні Альянс підтвердить довгострокову підтримку України.

"У середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднається до нас на першому засіданні Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ. Ми підтвердимо довгострокову підтримку НАТО", - сказав генсек.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив ідею про вступ України до Північноатлантичного Альянсу, ігноруючи тимчасово окуповані Росією території. Він вважає, що часткове членство України показало б Росії, що вона не може зупинити приєднання України до Альянсу.

Представниця України при НАТО Наталія Галібаренко зазначила, що НАТО на формальному рівні не обговорюють опції вступу України Північноатлантичного Альянсу в обмін на територіальні поступки країні-окупанту Росії. У Києва немає десяти років на проведення реформ, і держави колективного блоку безпеки заходу розуміють ситуацію.

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НАТО вступ до НАТО Йенс Столтенберг
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