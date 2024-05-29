НАТО дасть Україні 'політичний сигнал' щодо членства, але не запрошення - США

Україна не має розраховувати на політичне запрошення до членства у НАТО, оскільки це питання не буде розглядатися на саміті, заявила посол США при НАТО.

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Замість запрошення до НАТО - "політичний сигнал"/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента

На зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні відбудуться важливі зміни у формулюваннях щодо перспективи членства України в Альянсі. Однак на запрошення до НАТО Україні не слід очікувати. Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт на пресконференції перед зустріччю глав МЗС Альянсу у Празі, пише "Європейська правда".

Посол зазначила, що в НАТО досягли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Північноатлантичного альянсу. Цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.

"У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік (на саміті у Вільнюсі)", - повідомила Сміт. відео дня

За її словами, остаточне формулювання ще не узгоджене. Сміт наголосила, що членам НАТО "ще потрібні переговори" щодо цього, але вже зараз від союзників "звучать цікаві ідеї". Проте посол наголосила, що Україна не має розраховувати на політичне запрошення до членства.

"Запрошення України до членства не буде розглядатися цього разу, це малореально. Натомість ми сфокусуємося на наданні пакета підтримки, який дозволить прокласти міст до членства", - заявила представниця США.

Курс України на членство в НАТО та ЄС 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати. 19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко. 21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

Вступ України в НАТО - останні новини

Нагадаємо, у США розраховують, що на саміті НАТО, який має відбутися 9-11 липня у Вашингтоні, союзники обговорять "дорожню карту" вступу України до Альянсу. Раніше держави вже запевнили Київ у тому, що держава вступить до колективного блоку безпеки Заходу.

Україна може вступити в НАТО лише після завершення війни з Росією, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер. На брифінгу він зазначив, що графік вступу України до Альянсу залежить від завершення війни, незважаючи на заяву генсека Єнса Столтенберга про майбутнє України в НАТО.

Як повідомляв Главред, міжнародна робоча група з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України, очолювана Андрієм Єрмаком та колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, пропонує чіткі часові межі для вступу України до НАТО — не пізніше липня 2028 року.

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